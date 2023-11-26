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AK Parti'den 80 maddelik torba yasa! Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek, yapılandırma süresi uzayacak, fahiş fiyata ceza yağacak...

Meclis’e sunulan yeni torba yasa ile vatandaşın Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek. Sıkıntıda olan şirketlerin yapılandırma süresi uzayacak, fahiş fiyata ceza artacak.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
AK Parti’den 80 maddelik torba yasa! Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek, yapılandırma süresi uzayacak, fahiş fiyata ceza yağacak...

AK Parti, bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. 80 maddelik torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI
1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.



VERGİ RİSK ANALİZLERİ
GİB, Risk Analiz Sistemi üzerinden vergiye uyum düzeyini ölçme için risk analizi yapabilecek. GİB sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek kayıtlar karşılığında "katılma payı" alınacak.



ÖZELLEŞTİRME VE HACİZ
Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek.



NÜFUS DÜZELTMELERİ
Nüfus idarelerinden kaynaklanan maddi hataların faturasını vatandaş ödemeyecek. Nüfus idarelerince yapılan resen düzeltmelere istinaden ticaret sicilinde ve tapu kayıtlarında yapılan düzeltmeler, harçlardan istisna tutulacak.



İLK KONUT HARİÇ
Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAYACAK
Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

SIKINTILI ŞİRKETLERE UZATMA
Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma olanağının süresi 2 yıl daha uzatılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 yıl süre uzatımı yetkisi de veriliyor.

NOTERDE SATIŞ
Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde yapılabilecek.

CEZA ÖDEMEDEN ÇIKIŞ YOK YOK
Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

İNTERNETTE VERGİ KAPSAMI GENİŞLİYOR
İnternette vergilendirmenin kapsamı genişliyor. Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendiriliyordu. Teklif ile internet siteleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler verenler de vergilendirilecek.

FAHİŞ FİYATA CEZA
Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara katlamalı ceza verilecek. Deprem bölgelerindeki illerinde, yapı market ve yapı malzemelerindeki fahiş fiyatlara katlamalı ceza uygulanacak.

SPORCULARA VERGİ UZATMASI
Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

VERGİDE SİSTEM UZATMASI
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür arızalarda GİB'e vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılması yetkisi veriliyor.

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