AK Parti’den 80 maddelik torba yasa! Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek, yapılandırma süresi uzayacak, fahiş fiyata ceza yağacak...

İNTERNETTE VERGİ KAPSAMI GENİŞLİYOR

İnternette vergilendirmenin kapsamı genişliyor. Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendiriliyordu. Teklif ile internet siteleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler verenler de vergilendirilecek.

FAHİŞ FİYATA CEZA

Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara katlamalı ceza verilecek. Deprem bölgelerindeki illerinde, yapı market ve yapı malzemelerindeki fahiş fiyatlara katlamalı ceza uygulanacak.

SPORCULARA VERGİ UZATMASI

Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

VERGİDE SİSTEM UZATMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür arızalarda GİB'e vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılması yetkisi veriliyor.