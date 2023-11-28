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SGK uzmanı herkesin merak ettiği formülü verdi: Bu formu teslim eden 12 yılda erken emeklilik hakkı elde ediyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen yeni bir düzenleme, belirli koşulları sağlayan kişilere 4500 gün üzerinden emeklilik hakkı tanıyor. Bu düzenleme, yaklaşık 12,5 yıl süreyle çalışan bireylerin daha erken emekli olabilmelerine imkan sağlıyor. 4500 gün, yani yaklaşık 12,5 yıl süresince belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında, çalışma süresi boyunca sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi gibi kriterler bulunuyor. İşte bu yeni düzenleme çerçevesinde, 4500 gün üzerinden emeklilikle ilgili detaylar:

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:30 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:30
SGK uzmanı herkesin merak ettiği formülü verdi: Bu formu teslim eden 12 yılda erken emeklilik hakkı elde ediyor!

Bu yeni düzenleme, çalışanlar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. 4500 gün yani 12,5 yıl gibi görece kısa bir sürede emeklilik, özellikle yoğun çalışma temposu içinde olan bireyler için cazip bir seçenek haline geliyor. Bu süre zarfında, çalışanların sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri ve SGK tarafından belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekiyor. Türkiye'de emeklilik koşulları, 9 Eylül 1999 ve 2008 tarihleri arasında yapılan sosyal güvenlik reformlarıyla önemli değişikliklere uğradı. Bu reformlar, sigortalı olanların emeklilik hesaplamalarını ve şartlarını önemli ölçüde etkiledi. İşte yeni dönemde emeklilik için bilinmesi gerekenler:

1999 ve 2008 Reformları: Emeklilikte Yeni Dönem

  • 1999 Öncesi ve Sonrası Sigortalılar: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar daha avantajlı durumda. Bu tarihten sonra sigortalı olan gençler için ise hesaplamalar farklı yapılıyor. 1999 öncesi sigortalılar için erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışma şartı bulunurken, sonradan sigortalı olanlarda yıl şartı kaldırılıp, prim gün sayıları yükseltildi.
SGK toplu ödemeyi trink yapıyor!

  • En Az Prim Günü: 2008 sonrası sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e, yani yaklaşık 20 yıla çıkarıldı. Erkeklerde emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044'te ise 65'e; kadınlarda ise 2036'ya kadar 58, 2048'de 65'e çıkıyor.

Kadın ve Erkeklerde Emeklilik Yaşı Farklılıkları

  • Kısmi Emeklilik: 2008'e kadar 4.500 gün, yani yaklaşık 12.5 yıl çalışma yeterli olurken, 2008'den sonra işe başlayanlar için bu süre 5.400 gün, yani 15 yıl olarak belirlendi.
  • Yaş ve Sigortalılık Süresi Şartları: Kadınlar için 4.500 gün ile emeklilikte 58 yaş ve 25 yıllık sigortalılık; erkeklerde ise 60 yaş şartı geçerli. 2008 sonrası sigortalı olan kadınlar için çalışma süresi 5.400 gün ve yaş şartı kademeli olarak artırılıyor. Erkeklerde de benzer şekilde yaş şartları belirleniyor.

3 Temel Şart: 3600 Günle Emeklilik

  • Eski ve Yeni Sigortalılar İçin Şartlar: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 15 yıl ve 3600 günle emeklilik mümkün. Bu tarihten sonra sigortalı olan erkekler için ise 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün; kadınlar için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartları geçerli. Yaş şartları, erkeklerde 56 ile 60, kadınlarda ise 52 ile 58 arasında değişebiliyor.

Kademeli Geçiş Tablosu

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