SGK uzmanı herkesin merak ettiği formülü verdi: Bu formu teslim eden 12 yılda erken emeklilik hakkı elde ediyor!

Bu yeni düzenleme, çalışanlar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. 4500 gün yani 12,5 yıl gibi görece kısa bir sürede emeklilik, özellikle yoğun çalışma temposu içinde olan bireyler için cazip bir seçenek haline geliyor. Bu süre zarfında, çalışanların sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri ve SGK tarafından belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekiyor. Türkiye'de emeklilik koşulları, 9 Eylül 1999 ve 2008 tarihleri arasında yapılan sosyal güvenlik reformlarıyla önemli değişikliklere uğradı. Bu reformlar, sigortalı olanların emeklilik hesaplamalarını ve şartlarını önemli ölçüde etkiledi. İşte yeni dönemde emeklilik için bilinmesi gerekenler: