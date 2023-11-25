SSK, Bağkur, Tarım emeklisine 3’lü ödeme müjdesi akşam üstü çıktı: Kişi başı 25.000 TL ek ödeme IBAN numarasına yatacak!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi. Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

Kanun teklifimiz 80 maddeden oluşuyor. Hazırlanan bu kanun teklifimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için büyük çaba safrettik. Ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ülkemize döviz girdisi sağlamak, TL ye yatırım yapılmasını sağlamak, bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak teklifimizde öne çıkan konulardır.

(Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödeme yapılması) Bu konuda çalışılıyor. Her yönüyle çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre bir program yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı."