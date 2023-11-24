Tek şarta uyanlar hemen baksın! SGK’dan toplu para ödemesi alabilirsiniz! Ödediğiniz tüm paralar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gerekli şartları yerine getiremeyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor: Toplu para iadesi. Bu emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını dolduramayan kişilere yönelik bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu süreç nasıl işliyor ve kimler bu haktan yararlanabilir? İşte detaylar!