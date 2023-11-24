Tek şarta uyanlar hemen baksın! SGK’dan toplu para ödemesi alabilirsiniz! Ödediğiniz tüm paralar...

KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?
Toplu ödeme emeklilik yaşını doldurmuş ancak gerekli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara yöneliktir. Örneğin, 1999 Ekim ayında iş hayatına atılan ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir erkek, 9000 prim günü ile 60 yaşında veya 5400 prim günü ile 62 yaşında emekli olabilir.
Eğer bu kişi 62 yaşına geldiğinde prim gün sayısı 5000'de kalmışsa, ya primini 5400'e tamamlayıp emekliliğini bekleyebilir ya da ödediği primlerin iadesini talep edebilir.
İADE EDİLMEYEN PRİMLER
SGK yaşını doldurmuş ancak emekli olamayan kişilere sadece malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için ödenen primleri iade ediyor.
Genel sağlık sigortası için kesilen primler ise iade kapsamı dışında tutuluyor. Ayrıca 4/a kapsamındaki çalışanlar için işveren tarafından ödenen primlerin iadesi söz konusu değildir.