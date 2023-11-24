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Tek şarta uyanlar hemen baksın! SGK'dan toplu para ödemesi alabilirsiniz! Ödediğiniz tüm paralar...

Ülkemizde emeklilik için belirlenen yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı gibi üç ana şart bulunuyor. Bu şartlardan herhangi birini tamamlayamayan vatandaşlar emeklilik hakkını kaybediyor. Ancak SGK bu durumdaki kişilere toplu para iadesi yaparak bir çözüm sunuyor. Yani emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayanlar SGK'ya başvurarak yatırdıkları primleri geri alabiliyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 16:57 Güncelleme 24 Kasım 2023, 16:57
Tek şarta uyanlar hemen baksın! SGK’dan toplu para ödemesi alabilirsiniz! Ödediğiniz tüm paralar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gerekli şartları yerine getiremeyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor: Toplu para iadesi. Bu emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını dolduramayan kişilere yönelik bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu süreç nasıl işliyor ve kimler bu haktan yararlanabilir? İşte detaylar!

TOPLU PARA İADESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Toplu para iadesi alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. SGK bu hakkı kullanmak isteyen vatandaşlardan prim ve hizmet süresi yetersizliğini belgelemelerini istiyor.

Başvuru kabul edildiğinde yatırılan primler, belirlenen alt ve üst sınırlar dahilinde geri ödeniyor. Bu sınırlar brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.

KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

Toplu ödeme emeklilik yaşını doldurmuş ancak gerekli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara yöneliktir. Örneğin, 1999 Ekim ayında iş hayatına atılan ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir erkek, 9000 prim günü ile 60 yaşında veya 5400 prim günü ile 62 yaşında emekli olabilir.

Eğer bu kişi 62 yaşına geldiğinde prim gün sayısı 5000'de kalmışsa, ya primini 5400'e tamamlayıp emekliliğini bekleyebilir ya da ödediği primlerin iadesini talep edebilir.

İADE EDİLMEYEN PRİMLER

SGK yaşını doldurmuş ancak emekli olamayan kişilere sadece malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için ödenen primleri iade ediyor.

Genel sağlık sigortası için kesilen primler ise iade kapsamı dışında tutuluyor. Ayrıca 4/a kapsamındaki çalışanlar için işveren tarafından ödenen primlerin iadesi söz konusu değildir.

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