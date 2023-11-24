24 Kasım piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7.959,95 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 3,77 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 7.902,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 7.996,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 7.959,95 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 77,48 puan ve yüzde 0,92 kazançla 8.478,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C), Tüpraş, ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.