24 Kasım piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7.959,95 puandan tamamladı

ALTININ ONS FİYATI 2.002 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.002 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 836 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,78'den, bileşik getirisi de yüzde 41,35'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,7886 lira, satışta 28,9040 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,7584 lira, satışta 28,8737 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 149,5 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 81,6 dolardan işlem görüyor.