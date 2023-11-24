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Emekliye %7'lik Refah Payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur'luya yeni kulis verisi çıktı! 2.000 TL seyyanen + %4 ek ödeme dahil...

2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplamaları devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bu hesaplamalar, Ocak ayındaki enflasyon oranlarıyla netleşecek ve emekli maaşlarına zam olarak yansıyacak. Şu anda, 6 aylık enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan hesaplamalarda, 4 aylık verilerin belli olduğu belirtiliyor. Geriye sadece 2 aylık enflasyon oranı kaldı. 6 aylık enflasyon oranları ve memur zammını referans alarak, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının 10.500 TL ile 11.500 TL arasında bir düzeyde belirlenmesinin beklendiğini gösteriyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 17:29 Güncelleme 24 Kasım 2023, 17:29
Emekliye %7’lik Refah Payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya yeni kulis verisi çıktı! 2.000 TL seyyanen + %4 ek ödeme dahil... 1

2024 yılına adım adım yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak olan emekli maaşı zammı hesaplamaları hızla devam ediyor. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, 4 aylık enflasyon zammı belirlenmiş durumda ve gözler, 5. oranın açıklanmasına çevrilmiş durumda. İşte en yeni tahminle maaş tablosu haberimizde...

Emekliye %7’lik Refah Payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya yeni kulis verisi çıktı! 2.000 TL seyyanen + %4 ek ödeme dahil... 2

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği konu, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları... Ekonomi yönetiminin bu konudaki çalışmaları hız kazanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve bu zamların ekonomi üzerindeki etkileri gündemin en sıcak konuları arasında yer alıyor.

Emekliye %7’lik Refah Payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya yeni kulis verisi çıktı! 2.000 TL seyyanen + %4 ek ödeme dahil... 3

Emekli Maaşlarına Rekor Zam Yolda

2024 yılı itibarıyla, emekli maaşlarına yapılacak olan zam, milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şu anda 7 bin 500 TL emekli maaşı alan vatandaşlar için, enflasyon oranlarına göre hesaplanan yüzde 29,41'lik bir artış söz konusu. Bu oran, emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

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