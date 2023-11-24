Emekliye %7'lik Refah Payı zammı sonuçlandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur'luya yeni kulis verisi çıktı! 2.000 TL seyyanen + %4 ek ödeme dahil...

1 2024 yılına adım adım yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak olan emekli maaşı zammı hesaplamaları hızla devam ediyor. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, 4 aylık enflasyon zammı belirlenmiş durumda ve gözler, 5. oranın açıklanmasına çevrilmiş durumda. İşte en yeni tahminle maaş tablosu haberimizde...

2 Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği konu, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları... Ekonomi yönetiminin bu konudaki çalışmaları hız kazanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve bu zamların ekonomi üzerindeki etkileri gündemin en sıcak konuları arasında yer alıyor.