Müjdeler sıralandı: Pazartesi SSK ve Bağ-Kur emeklisine saat 09.00’da IBAN’dan 8.000 TL ödeme yapılacak!

Bu promosyon artışları, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Aynı zamanda, bankaların emekli müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendiriyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Emekliler, bu promosyonlar sayesinde ekonomik olarak daha rahat bir nefes alabiliyor ve bankalarla olan ilişkilerini daha aktif bir şekilde sürdürebiliyor. Türkiye genelinde tüm emekliler, dul ve yetimler için kasım ayında devam eden maaş promosyon kampanyaları, bankalar arasında rekabeti kızıştırıyor. Bu kampanyalar kapsamında emekliler, 12 bin 500 liraya varan ödeme avantajlarından yararlanma şansına sahip oluyor.