AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 80 maddelik torba yasa teklifini TBMM’ye sundu

Abdullah Güler, yanıltıcı belge düzenleme-kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihazla gerçekleştirilen eylemler sebebiyle, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bulunanlara yönelik akaryakıt işletmeciliği lisansının verilmemesi noktasındaki mevzuatın Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği çerçeve ışığında yeniden düzenlendiğini söyledi. Güler, "SGK prim borçlarına karşılık, gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresinin uzatılmasını yine bu kanun teklifimizde yer verdik. Kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası süresinin 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olmasını dikkate alarak, sürenin 30 Haziran 2024 kadar uzatılması kanun teklimizde yer almakta." diye konuştu.

Abdullah Güler, teklifle yasa dışı bahisle etkili mücadeleyi ortaya koymak için, söz konusu alanda elde edilen kamunun gelirinin kayıplarının önlenmesi amacıyla, elde edilen ikramiye tutarlarının yüzde 93'e kadar dağıtımını önerdiklerini söyledi. Güler teklifte, yazılı keşide tarihinden önce çeklerin, ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına yer verdiklerini söyledi. Abdullah Güler, söz konusu kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacağını sonrasında da Genel Kurul aşamasına geçileceğini bildirdi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Bir gazetecinin, "Çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesine ilişkin bir düzenleme var mı?" sorusuna Güler şu karşılığı verdi: "Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımıza bu hususla ilgili bazı talepler iletildiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız bakanlarımıza bu konuda ayrıntılı bir çalışması yapılmasını talimatlandırdı. Şu anda bizim bilgimiz yok. Orada ortaya çıkacak bir çalışmayı daha sonra sizlerle paylaşmış oluruz. Şu anda kanun teklifinde bu konuda bir husus yer almamaktadır." Bir gazetecinin "Çalışan emeklilere yönelik çalışma 2024 yılı için mi öngörülebilir. Takvimlendirme nasıl olabilir?" sorusu üzerine Güler, tam bu konun çalışıldığını, çalışmaya göre bir planlamanın yapılacağını vurguladı.

"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİ DE KAPSIYOR"

"Teklifte sosyal içerik üreticileriyle alakalı bir istisnadan bahsediliyor. Bu sosyal medya fenomenleriyle alakalı bir düzenleme olarak mı okunmalı?" sorusu üzerine Güler, maddenin sosyal medya fenomenlerini de kapsadığını, onların da içerisinde yer aldığı daha geniş bir çerçevede, vergi mevzuatının yeniden düzenlenmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, ev hanımlarına emeklilik hakkının verilmesine ilişkin düzenleme beklentisinin olduğunu hatırlatması üzerine Güler, "Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Ama henüz yasalaşma noktasında bir teklif ortaya çıkmış değil. Bu teklifimizde bu husus yer almıyor. Ama Bakanlığımızın çalışmaları da devam ediyor." yanıtını verdi.