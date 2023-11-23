23 Kasım 2023 faiz artarsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı! TCMB faiz kararı ile DOLAR ve ALTIN fiyatları

Uzmanlara göre, Merkez Bankası 'nın faizi sabit tutması durumunda, dolar ve altın üzerinde çok keskin hareketler beklenmeyebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR VE ALTIN

Eğer Merkez Bankası faizi düşürürse, dolar kısa ve orta vadede genel olarak yükselirken, altın fiyatları da yükselebilir. FED faizi düşerse, dolar değer kaybeder ve Türk Lirası değer kazanabilir.