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Ocak ayında destekler artacak: Sosyal yardımlara %52.83 zam! Evde bakım desteği 7. 791 TL, 65 yaş aylığı, 3. 588 TL, 1-2-3 çocuk, aile...

Yeni yıla girerken Türkiye'de, hemen hemen tüm gelir kesimlerini olumlu yönde etkileyecek bir gelişme meydana geliyor. Özellikle memurların Ocak ayı için beklenen zammı, yüzde 49.46 ile 52.83 arasında bir oranda gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu zam, sadece memurları değil, aynı zamanda emeklileri, yaşlıları ve engellileri de kapsıyor, bu gruplar da zammın etkilerinden doğrudan fayda sağlayacaklar. Peki, bu değişiklikler sonucunda her bir grup ne kadar maaş alacak?

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:44 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:44
Ocak ayında destekler artacak: Sosyal yardımlara %52.83 zam! Evde bakım desteği 7. 791 TL, 65 yaş aylığı, 3. 588 TL, 1-2-3 çocuk, aile...

Türkiye genelinde memurların maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı, %49.46 ile %52.83 arasında değişen bir oranla belirlenmesi bekleniyor. Bu artışın etkileri sadece memurları değil, aynı zamanda emeklilerden sosyal destek alanlara ve özel sektörde çalışanlara kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, yüzde 70 ve üstü engelli aylığı, ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de artacak. İşte detaylar...

SOSYAL YARDIMLARA OCAK ZAMMI

Ocak zammı sosyal yardım programını da olumlu yönde etkileyecek. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, birçok vatandaşın sosyal yardımlarından daha fazla fayda sağlamasını mümkün kılacak.

Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 3 bin 509 ile 3 bin 588 lira aralığına yükselecek. Evde bakım desteği ise 5 bin 97 liradan 7 bin 619 ile 7 bin 791 lira aralığına çıkacak. Yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı, bin 874 liradan 2 bin 801 ile 2 bin 864 lira arasında bekleniyor. Yüzde 70 ve üstü engelli aylığı ise 2 bin 811 liradan 4 bin 202 ile 4 bin 297 lira aralığına ulaşacak.

Ailelere çocukları için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur maaşlarındaki artışla birlikte artacak.

EMEKLİYE EN AZ 14 BİN 762 TL

Memur maaş katsayısındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Eğer Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı artış yüzde 51.47 olursa 14 bin 960, yüzde 52.83 çıkarsa 15 bin 95 liraya çıkacak.

Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810-20 bin 257 lira aralığına çıkacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238-15 bin 582 lira aralığında bekleniyor.

TAZMİNATA YENİ TAVAN

Memur maaş katsayısındaki artış özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Halen işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor. Tazminat tavanı, Ocak ayında yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek. Brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olan işçiler bu artıştan etkilenecek. Yeni tavan memur maaş katsayısındaki artış 35 bin 107-35 bin 899 lira aralığına çıkacak.

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