Ocak ayında destekler artacak: Sosyal yardımlara %52.83 zam! Evde bakım desteği 7. 791 TL, 65 yaş aylığı, 3. 588 TL, 1-2-3 çocuk, aile...

Türkiye genelinde memurların maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı, %49.46 ile %52.83 arasında değişen bir oranla belirlenmesi bekleniyor. Bu artışın etkileri sadece memurları değil, aynı zamanda emeklilerden sosyal destek alanlara ve özel sektörde çalışanlara kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, yüzde 70 ve üstü engelli aylığı, ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de artacak. İşte detaylar...

SOSYAL YARDIMLARA OCAK ZAMMI Ocak zammı sosyal yardım programını da olumlu yönde etkileyecek. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, birçok vatandaşın sosyal yardımlarından daha fazla fayda sağlamasını mümkün kılacak. Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 3 bin 509 ile 3 bin 588 lira aralığına yükselecek. Evde bakım desteği ise 5 bin 97 liradan 7 bin 619 ile 7 bin 791 lira aralığına çıkacak. Yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı, bin 874 liradan 2 bin 801 ile 2 bin 864 lira arasında bekleniyor. Yüzde 70 ve üstü engelli aylığı ise 2 bin 811 liradan 4 bin 202 ile 4 bin 297 lira aralığına ulaşacak.