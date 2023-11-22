Maaşı 7.499 TL üstü olan tüm emeklilere müjde verildi! Çarşamba perşembe cuma 09.00’da IBAN’dan 11.850 TL ödeme

İŞ BANKASI
İş Bankası emeklilerin aylık gelirlerine göre 4.500 ila 7.500 TL arasında değişen promosyonlar veriyor
ŞEKERBANK
Şekerbank aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Bunun yanı sıra, eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek imkanlar da sağlıyor.
ING
ING aylık gelire göre 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar sunarken emeklilere ek avantajlar da sağlıyor.
DENİZBANK
Denizbank aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlarla emeklilere destek oluyor.
FİBABANKA
Fibabanka emeklilere yönelik özel promosyon ödemeleri sunarak, müşterilerine ek finansal avantajlar sağlıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA emekli maaşını buradan alanlara özel olarak 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, kredi kartı kullanımıyla ek bonus imkanları da bulunuyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, aylık gelire bağlı olarak 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Kredi kartı kullanımında indirim avantajları da sağlanıyor.
AKBANK
Akbank, aylık gelire göre 6.000 ila 10.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ek olarak, chip para imkanları da sağlanıyor.