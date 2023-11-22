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Maaşı 7.499 TL üstü olan tüm emeklilere müjde verildi! Çarşamba perşembe cuma 09.00'da IBAN'dan 11.850 TL ödeme

Emekliler için 2024 yılının Ocak ayı maaş ve promosyonlar açısından önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. En düşük emekli maaşlarından bankaların sunduğu cazip promosyonlara kadar pek çok konuda yenilikler yaşanacak. Bu dönemde emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar ve bankaların sunduğu promosyonlar öne çıkıyor. Emekliler hem maaşlarında beklenen zamlardan sonra bankaların sunduğu cazip promosyonlardan yeni yılda yeni avantajlarla yararlanabilecek.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 09:23 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:23
Maaşı 7.499 TL üstü olan tüm emeklilere müjde verildi! Çarşamba perşembe cuma 09.00’da IBAN’dan 11.850 TL ödeme

Yakın zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan enflasyon zammı, ekonomik gelişmelerin ışığında şekilleniyor. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde belirtilen TÜFE tahmini, bu zammın oranını belirlemede kilit bir rol oynuyor. Ayrıca emekli maaşlarının taban seviyesinde de önemli artışlar bekleniyor. Mevcut durumda 7.500 TL olan taban maaşın daha da yükseltilmesi gündemde. Son olarak promosyon teklifleri de güncellendi.

YENİ TEKLİFLER GELİYOR

Bankalar emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde de yeni güncellemeler yapıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin aylık gelirlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

TEB

TEB emeklilere aylık maaşlarına bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Bu, emekliler için ek bir gelir kaynağı anlamına geliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası emeklilerin aylık gelirlerine göre 4.500 ila 7.500 TL arasında değişen promosyonlar veriyor

ŞEKERBANK

Şekerbank aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Bunun yanı sıra, eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi ek imkanlar da sağlıyor.

ING

ING aylık gelire göre 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar sunarken emeklilere ek avantajlar da sağlıyor.

DENİZBANK

Denizbank aylık gelire bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyonlarla emeklilere destek oluyor.

FİBABANKA

Fibabanka emeklilere yönelik özel promosyon ödemeleri sunarak, müşterilerine ek finansal avantajlar sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA emekli maaşını buradan alanlara özel olarak 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, kredi kartı kullanımıyla ek bonus imkanları da bulunuyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, aylık gelire bağlı olarak 4.800 ila 8.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Kredi kartı kullanımında indirim avantajları da sağlanıyor.

AKBANK

Akbank, aylık gelire göre 6.000 ila 10.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ek olarak, chip para imkanları da sağlanıyor.

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