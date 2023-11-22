Maaşı 7.499 TL üstü olan tüm emeklilere müjde verildi! Çarşamba perşembe cuma 09.00’da IBAN’dan 11.850 TL ödeme

Yakın zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan enflasyon zammı, ekonomik gelişmelerin ışığında şekilleniyor. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde belirtilen TÜFE tahmini, bu zammın oranını belirlemede kilit bir rol oynuyor. Ayrıca emekli maaşlarının taban seviyesinde de önemli artışlar bekleniyor. Mevcut durumda 7.500 TL olan taban maaşın daha da yükseltilmesi gündemde. Son olarak promosyon teklifleri de güncellendi.