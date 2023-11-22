3 kombinasyona uyana müjde verildi! Emeklilik yaşını 6 aydan 6 yıl kadar öne çekiyor

2- Erkekler İçin Erken Emeklilik

Erkeklerde ise erken emeklilik için önemli bir etken askerlik borçlanmasıdır. Askerlik hizmetini tamamlayanlar askerlik sürelerinin tamamını veya bir kısmını emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi olarak ödeyebilir. Bu durum askerlik görevini yıllar önce tamamlayan erkek çalışanlar için maaş bağlama gününü öne çekme imkanı sağlar.