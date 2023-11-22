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3 kombinasyona uyana müjde verildi! Emeklilik yaşını 6 aydan 6 yıl kadar öne çekiyor

Günümüzde farklı meslek gruplarında faaliyet gösteren milyonlarca çalışan emeklilik hayaliyle gün sayarken özellikle erken emeklilik konusu vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Milyonlarca kişi bu avantajları değerlendirmek ve emeklilik yaşını mümkünse geri çekmek adına çeşitli seçenekleri araştırıyor. Emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken bu detaylar milyonlarca çalışanın kafasındaki soru işaretlerini giderirken erken emeklilik için gerekli adımları atmalarına olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme 22 Kasım 2023, 17:12
3 kombinasyona uyana müjde verildi! Emeklilik yaşını 6 aydan 6 yıl kadar öne çekiyor

Günlük yaşantımızın önemli bir parçası olan emeklilik sürecinde erken maaş alma imkanlarına dair merak uyandıran detaylar tek tek açıklandı. Özellikle 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c'li çalışanları yakından ilgilendiren bu detaylar, erken emeklilik için farklı koşulların olduğunu gösteriyor. Sigortalılık süresi ile yaş şartını tamamlayan ve prim günü şartını yerine getiren çalışanlar, SGK'ya dilekçe vererek erken emeklilik hakkını elde edebiliyor.

1- Kadınlar İçin Erken Emeklilik

Günümüzde kadınlar doğum sonrası çocuk bakımını üstlendikleri için iş hayatından uzak kalıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu bir avantaj olan doğum borçlanması her bir çocuk için 2 yıl ek prim ödemesi yaparak toplamda 6 yıl erken emeklilik olanağı tanımaktadır.

Bu sayede kadın çalışanlar çocuk bakımı sürecini prim günü kaybı olmadan değerlendirerek maaşlarını daha erken bir tarihte almaya başlayabilir.

2- Erkekler İçin Erken Emeklilik

Erkeklerde ise erken emeklilik için önemli bir etken askerlik borçlanmasıdır. Askerlik hizmetini tamamlayanlar askerlik sürelerinin tamamını veya bir kısmını emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi olarak ödeyebilir. Bu durum askerlik görevini yıllar önce tamamlayan erkek çalışanlar için maaş bağlama gününü öne çekme imkanı sağlar.

Sigorta Başlangıç Tarihi Kritik Rol Oynuyor

Erken emeklilik için en temel koşullardan biri sigorta başlangıç tarihine dikkat etmektir. Prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak dilekçelerini teslim edip emekli maaşlarını almaya hak kazanabilir.

3- Malulen Emeklilik

Belirli sağlık sorunları yaşayan bireyler, işlerini yerine getirememe durumlarında malulen emeklilik hakkını elde edebilir. İş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilen hastalıklar kişilere malulen emeklilik olanağı tanımaktadır. Bu durum iş gücü kaybına uğrayan bireylerin mağduriyetini önlemeyi amaçlamaktadır.

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