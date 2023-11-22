3 kombinasyona uyana müjde verildi! Emeklilik yaşını 6 aydan 6 yıl kadar öne çekiyor

2- Erkekler İçin Erken Emeklilik
Erkeklerde ise erken emeklilik için önemli bir etken askerlik borçlanmasıdır. Askerlik hizmetini tamamlayanlar askerlik sürelerinin tamamını veya bir kısmını emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi olarak ödeyebilir. Bu durum askerlik görevini yıllar önce tamamlayan erkek çalışanlar için maaş bağlama gününü öne çekme imkanı sağlar.
Sigorta Başlangıç Tarihi Kritik Rol Oynuyor
Erken emeklilik için en temel koşullardan biri sigorta başlangıç tarihine dikkat etmektir. Prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak dilekçelerini teslim edip emekli maaşlarını almaya hak kazanabilir.
3- Malulen Emeklilik
Belirli sağlık sorunları yaşayan bireyler, işlerini yerine getirememe durumlarında malulen emeklilik hakkını elde edebilir. İş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilen hastalıklar kişilere malulen emeklilik olanağı tanımaktadır. Bu durum iş gücü kaybına uğrayan bireylerin mağduriyetini önlemeyi amaçlamaktadır.