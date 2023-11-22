Sosyal yardımlara %52.83 zam! Ocak ayında destekler artacak: Evde bakım desteği 7. 791 TL, 65 yaş aylığı, 3. 588 TL, 1-2-3 çocuk, aile...

Yeni yıla girerken, Türkiye genelinde hemen hemen tüm gelir kesimlerini olumlu bir şekilde etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor. Memurların Ocak zammı yüzde 49.46-52.83 aralığında bekleniyor. Memurların yanı sıra emekliler, yaşlılar ve engelliler de artıştan doğrudan fayda sağlayacak kesimler arasında bulunuyor. Peki kim ne kadar alacak?
SOSYAL YARDIMLARA OCAK ZAMMI
Ocak zammı sosyal yardım programını da olumlu yönde etkileyecek. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, birçok vatandaşın sosyal yardımlarından daha fazla fayda sağlamasını mümkün kılacak.
Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 3 bin 509 ile 3 bin 588 lira aralığına yükselecek. Evde bakım desteği ise 5 bin 97 liradan 7 bin 619 ile 7 bin 791 lira aralığına çıkacak. Yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı, bin 874 liradan 2 bin 801 ile 2 bin 864 lira arasında bekleniyor. Yüzde 70 ve üstü engelli aylığı ise 2 bin 811 liradan 4 bin 202 ile 4 bin 297 lira aralığına ulaşacak.
Ailelere çocukları için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur maaşlarındaki artışla birlikte artacak.
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN 762 TL
Memur maaş katsayısındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Eğer Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı artış yüzde 51.47 olursa 14 bin 960, yüzde 52.83 çıkarsa 15 bin 95 liraya çıkacak.