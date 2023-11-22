Sosyal yardımlara %52.83 zam! Ocak ayında destekler artacak: Evde bakım desteği 7. 791 TL, 65 yaş aylığı, 3. 588 TL, 1-2-3 çocuk, aile...

Yeni yıla girerken, Türkiye genelinde hemen hemen tüm gelir kesimlerini olumlu bir şekilde etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor. Memurların Ocak zammı yüzde 49.46-52.83 aralığında bekleniyor. Memurların yanı sıra emekliler, yaşlılar ve engelliler de artıştan doğrudan fayda sağlayacak kesimler arasında bulunuyor. Peki kim ne kadar alacak?

SOSYAL YARDIMLARA OCAK ZAMMI

Ocak zammı sosyal yardım programını da olumlu yönde etkileyecek. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, birçok vatandaşın sosyal yardımlarından daha fazla fayda sağlamasını mümkün kılacak.

Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 3 bin 509 ile 3 bin 588 lira aralığına yükselecek. Evde bakım desteği ise 5 bin 97 liradan 7 bin 619 ile 7 bin 791 lira aralığına çıkacak. Yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı, bin 874 liradan 2 bin 801 ile 2 bin 864 lira arasında bekleniyor. Yüzde 70 ve üstü engelli aylığı ise 2 bin 811 liradan 4 bin 202 ile 4 bin 297 lira aralığına ulaşacak.