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Kenarda köşede parası birikene bankalardan sürpriz teklif! 32 günlük mevduat faizi çılgın atıyor

Tasarruflarını en iyi şekilde büyütmek isteyenler için mevduat hesapları hala güvenilir ve çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak en uygun mevduat hesabını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir dizi kritik faktör bulunuyor. Özellikle faiz oranları birikimlerinizi ne kadar kazançlı bir şekilde değerlendirebileceğinizi belirleyen kilit bir etken olarak öne çıkıyor. Her banka müşterilerine tasarruflarını en iyi şekilde büyütmeleri için yüksek faiz oranları sunarak çeşitli seçenekler sunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:15 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:15
Kenarda köşede parası birikene bankalardan sürpriz teklif! 32 günlük mevduat faizi çılgın atıyor

Mevduat hesapları tasarruf sahipleri için kritik bir öneme sahip oluyor. Bu hesapların faiz oranları birikimlerinizi değerlendirmenin ve artırmanın anahtarını sunuyor. Özellikle kış aylarında, birikimlerini güvende tutmak ve aynı zamanda karlı bir şekilde büyütmek isteyenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Mevduat hesapları, tasarruflarınızı güvende tutarken aynı zamanda size faiz getirisi sağlama potansiyeli sunuyor. Son bir yıl içinde yerli yatırımcıların finansal varlıkları dikkat çekici bir şekilde büyüdü.

AKBANK

Faiz Oranı
%42,00
Net Getiri
17.490,41 TL
Vade Sonu Ödeme
517.490,41 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı
%38,50
Net Getiri
16.032,88 TL
Vade Sonu Ödeme
516.032,88 TL

ING

Faiz Oranı
%40,00
Net Getiri
16.657,53 TL
Vade Sonu Ödeme
516.657,53 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı
%40,00
Net Getiri
16.657,53 TL
Vade Sonu Ödeme
516.657,53 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı
%23,00
Net Getiri
9.578,08 TL
Vade Sonu Ödeme
509.578,08 TL

ODEABANK

Faiz Oranı
%44,00
Net Getiri
18.323,29 TL
Vade Sonu Ödeme
518.323,29 TL

29'DAN 36'YA ÇIKTI

Son bir yıl içinde yerli yatırımcıların finansal varlıkları dikkat çekici bir şekilde büyüdü. Hisse senedi varlıkları yüzde 108.5, TL mevduatı ise yüzde 102.7 arttı. Finansal varlıklarda hisse senedinin payı yüzde 10'dan 13'e yükselirken, TL mevduatın payı da yüzde 29'dan 36'ya çıktı. Dövizin payı ise yüzde 29'dan 22'ye düştü.

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