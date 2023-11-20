Memura erken emeklilik formülü! Borçlanma, başlangıcı geriye çeker mi? İsteğe bağlı sigorta imkanından nasıl yararlanılır?

Kamuda 3 milyonu aşkın 657 sayılı Kanun'a tabi memur, 2 milyona yakın sürekli işçi, sözleşmeli olmak üzere 5 milyona yakın çalışan bulunuyor. Erken emekli olmak isteyen kamu çalışanlarının da borçlanma, isteğe bağlı sigorta başta olmak üzere bir dizi hakkı bulunuyor. En az 10 yıl memur olarak çalışıp kendi isteğiyle ayrılanlar isteğe bağlı sigortayla prim yatırarak Emekli Sandığı'ndan emekli olabiliyor. Bunun için Eylül 2004'ten önce işi bırakanların 3 ay, bu tarihten sonra ayrılanların da 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor.









KAMUDAN EMEKLİ OLDUM, TİCARET YAPARSAM DESTEK PRİMİ ÖDEMEM GEREKİYOR MU, AYLIĞIM KESİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik reformunun yapıldığı 2008 öncesi ve sonrası sisteme girenler arasında ayrım bulunuyor. Reform sonrası SSK'lı olanlar yönünden destek primi ödeyerek çalışma imkânı bulunmuyor. Bağ- Kur sigortalılarından kesintiye 2016'da son verildi. İster memur ister işçi olsun kendi adına iş yeri açan, ticaret yapanın emekli aylığı kesilmiyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hangi statüden olursa olsun emekli olduktan sonra memuriyete dönenlerin yaşlılık aylığı ise reform öncesinde olduğu gibi kesiliyor.