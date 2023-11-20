Ev sahipleri dikkat: Şalter indiren tazminat ödeyecek! Aboneliğini iptal ettirenlere yargıdan ceza geliyor

Kiracı ve ev sahibinin arasındaki anlaşmazlıkların hızlıca çözümü için devreye giren arabuluculara 'elektrik, su, doğalgazı kesme, saati sökme' şikayetleri de taşındı. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde eşyalı, fatura tutarları kira bedeline dahil edilen konutlarda yüzde 25 yasal artışı kabul etmeyen bazı ev sahipleri, elektrik şartelini indiriyor, suyu kesiyor, abonelikleri iptal ettiriyor. Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu'na göre aboneliği iptal ettirmek suç teşkil ederken, yargı tazminata hükmediyor.





Türk Ceza Kanunu, kişilerin değişik nedenlerle haksız yere 'huzur ve sükununu' bozmayı suç kabul ediyor. Elektrik, su ve gazı kesmek de bu kapsamda değerlendiriliyor. Ev sahibi herhangi birinde aboneliği iptal eder ya da keserse suç duyurusunda bulunulabilir. Yüksek yargının, kiracının kirayı yatırmaması durumunda bile abonelik sözleşmelerinin iptal edilemeyeceği yönünde onanmış kararları bulunuyor. Yargıtay'ın kiracıya manevi tazminat, şartları varsa maddi tazminat yönünde kararları var.