Tarihte ikinci uygulama: Muhasebede yeni dönem başlıyor

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesi uygulamaya başlayacak. İşletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzenletmek, öz sermayelerinin gerçek boyutuyla değerlendirilmesi amacıyla yaşama geçirilecek enflasyon muhasebesi 2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.



1- NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

2023 hesap dönemi sonuna ait mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. İzleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için, (Yİ-ÜFE) artışın son üç hesap döneminde yüzde 100'den, içinde bulunulan hesap döneminde yüzde10'dan fazla olması gerekiyor.





2- ENFLASYON MUHASEBESİNDE VERGİ KAYBI OLUR MU?

Bu yılın hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar veya zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek. 2024 ve izleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesinin, sektörler ve firmalar itibariyle vergi matrahını arttırıcı veya azaltıcı etkisi olabilecek.