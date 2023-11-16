Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği vergisiz telefon ve bilgisayar desteği başvuruları alınmaya başlandı. İşte vergisiz bilgisayar, telefon ve internet desteği başvuru ekranı...
Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği vergisiz telefon ve bilgisayar desteği başvuruları alınmaya başlandı. İşte vergisiz bilgisayar, telefon ve internet desteği başvuru ekranı...
VERGİSİZ BİLGİSAYAR, TABLET, CEP TELEFONU VE ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet. Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler http://gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girerek burada yer alan Genç Teknoloji Destek alanından hangi destekten faydalanmak istiyorsa dilediğine başvurabiliyor. E-devlet ile sisteme giriş yaptıktan sonra ücretsiz internet ya da vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar desteği başvurusu yapılabilir.
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VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI BAŞLADI MI?
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan teknolojik cihaz desteği ile 10 gb internet desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek için başvurular başladı, internet desteği için de başvurular iki ay içinde yapılacak. Başvuruların kabul olmasının ardından söz konusu destek tutarı belirtilen IBAN adresine aktarılarak öğrenciler için teknolojik cihaz satın alımı kolaylaştırılacak.
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