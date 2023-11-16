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gsbbiz.gsb gov.tr VERGİSİZ BİLGİSAYAR başvuru ekranı! GSBiz MOBİL UYGULAMA, öğrencilere vergisiz BİLGİSAYAR ve 10 GB internet linki! Vergisiz tablet, cep telefonu...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar desteği başvurularını almaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile başlatılan destek programı kapsamında, 9 bin 500 TL altındaki cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak. Peki, Öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 17:05 Güncelleme 16 Kasım 2023, 17:05
gsbbiz.gsb gov.tr VERGİSİZ BİLGİSAYAR başvuru ekranı! GSBiz MOBİL UYGULAMA, öğrencilere vergisiz BİLGİSAYAR ve 10 GB internet linki! Vergisiz tablet, cep telefonu...

Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği vergisiz telefon ve bilgisayar desteği başvuruları alınmaya başlandı. İşte vergisiz bilgisayar, telefon ve internet desteği başvuru ekranı...

VERGİSİZ BİLGİSAYAR, TABLET, CEP TELEFONU VE ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet. Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler http://gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girerek burada yer alan Genç Teknoloji Destek alanından hangi destekten faydalanmak istiyorsa dilediğine başvurabiliyor. E-devlet ile sisteme giriş yaptıktan sonra ücretsiz internet ya da vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar desteği başvurusu yapılabilir.

GSBBİZ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI BAŞLADI MI?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan teknolojik cihaz desteği ile 10 gb internet desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek için başvurular başladı, internet desteği için de başvurular iki ay içinde yapılacak. Başvuruların kabul olmasının ardından söz konusu destek tutarı belirtilen IBAN adresine aktarılarak öğrenciler için teknolojik cihaz satın alımı kolaylaştırılacak.

ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ BİLGİSAYAR FİYAT LİSTESİ

Marka: Acer
Model: Aspire 3
İşlemci: AMD Ryzen 3
RAM: 4GB
Fiyat: 8.999 TL
İndirimli Fiyat: 7.505 TL.

Marka: Lenovo
Model: IP
İşlemci: Intel Celeron
RAM: 4GB
Fiyat: 7.999 TL
İndirimli Fiyat: 6.671 TL

Marka: HP
Model: 15
İşlemci: Intel Celeron N200
RAM: 4GB
Fiyat: 8.999 TL
İndirimli Fiyat: 7.505 TL.

Marka: Casper
Model: Nirvana C370
İşlemci: Intel N5030
RAM: 4GB
Fiyat: 7.999 TL
İndirimli Fiyat: 6.671 TL.

Marka: Lenovo
Model: Ideapad 3
İşlemci: Intel N5030
RAM: 8GB
Fiyat: 7.499 TL
İndirimli Fiyat: 6.254 TL

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