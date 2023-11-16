VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI BAŞLADI MI?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan teknolojik cihaz desteği ile 10 gb internet desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek için başvurular başladı, internet desteği için de başvurular iki ay içinde yapılacak. Başvuruların kabul olmasının ardından söz konusu destek tutarı belirtilen IBAN adresine aktarılarak öğrenciler için teknolojik cihaz satın alımı kolaylaştırılacak.

ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ BİLGİSAYAR FİYAT LİSTESİ

Marka: Acer

Model: Aspire 3

İşlemci: AMD Ryzen 3

RAM: 4GB

Fiyat: 8.999 TL

İndirimli Fiyat: 7.505 TL.

Marka: Lenovo

Model: IP

İşlemci: Intel Celeron

RAM: 4GB

Fiyat: 7.999 TL

İndirimli Fiyat: 6.671 TL