GSB BİLİŞİM SİSTEMİ: gsb.gov.tr Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? 15 Kasım GSB Vergisiz telefon, 10 GB internet başvuru ekranı

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve cihazın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.
Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, geniş bilgilerin yer aldığı www.gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Öğrenciler ayrıca cep telefonlarından GSBBiz uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Web sayfası ve mobil uygulamaya giriş yapan öğrenciler, Genç Teknoloji Destek Menüsü Kullanım Kılavuzundan, teknolojik cihaz ve internet desteği konularında belirlenen şartları ve başvuru yaparken izleyecekleri yöntemi öğrenebilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (GSB RESMİ SİTESİ)
TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ ÖĞRENCİ HESABINA YATIRILACAK!
Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılır ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.
Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.
10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU VE ŞARTLARI
İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.
YERLİ MODELLER ÖN PLANDA
Öte yandan öcellikle 9 bin 500 TL'lik üst sınır nedeniyle daha çok üretimi Türkiye'de yapılan akıllı telefon ve bilgisayarların bu kapsama girdiğini belirtelim. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptop'lar söz konusu şartları karşılıyor. Örneğin akıllı telefon tarafında Türkiye'de üretilen veya montajı yapılan 10 markanın 43 modeli tercih edilebilecek. Aynı şekilde bilgisayarlarda da yerli modeller ön planda olacak. Örneğin; akıllı telefonlarda Samsung'un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri kapsama giriyor. Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor. Yine Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL'yi geçmeyen modelleri bulunuyor.
Bilgisayar tarafında ise seçenekler çok daha sınırlı. Çünkü, 9 bin 500 TL'ye kadar olan limitte işlemcisi ve RAM'i güçlü olmayan 'notebook' olarak bilinen giriş seviyesi dizüstü cihazlar bulunuyor. Örneğin; Lenovo IP, HP 15, Casper C370.4020-4C00B, Hometech Alfa 620 C gibi dizüstü bilgisayarlar 9 bin 500 TL sınırını aşmıyor. Bu cihazlarda genellikle 4 GB RAM, çok güçlü olmayan ancak ödev, sunum ve internet ihtiyaçlarını çözebilecek Intel Celeron N4020 İşlemci gibi işlemciler, 120 GB depolama kapasitesi, yüksek çözünürlüğü bulunmayan 1366 x 768 çözünürlükte ekranlar bulunuyor. Özellikle bilgisayar tarafında seçeneklerin sınırlı olması öğrencilerin istediği bilgisayarları bulmakta zorlanacağı anlamına geliyor.