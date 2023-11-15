GSB BİLİŞİM SİSTEMİ: gsb.gov.tr Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? 15 Kasım GSB Vergisiz telefon, 10 GB internet başvuru ekranı

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve cihazın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, geniş bilgilerin yer aldığı www.gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Öğrenciler ayrıca cep telefonlarından GSBBiz uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Web sayfası ve mobil uygulamaya giriş yapan öğrenciler, Genç Teknoloji Destek Menüsü Kullanım Kılavuzundan, teknolojik cihaz ve internet desteği konularında belirlenen şartları ve başvuru yaparken izleyecekleri yöntemi öğrenebilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (GSB RESMİ SİTESİ)