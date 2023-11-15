Telefon fiyatının % 44’ü devletten! Gençlere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu

Üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar desteğinin şartları belirlendi. Tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.





Cihazın, vergiler dahil satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin TC kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Alınan cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.