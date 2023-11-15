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Telefon fiyatının % 44’ü devletten! Gençlere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu

26 yaş altı üniversitelilere telefon, bilgisayar ve internet desteğinin koşulları belli oldu. Fatura ve hat öğrenci adına olacak, başvuru Gençlik Bakanlığı’na yapılacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
Telefon fiyatının % 44’ü devletten! Gençlere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu

Üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar desteğinin şartları belirlendi. Tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.



Cihazın, vergiler dahil satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin TC kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Alınan cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

NASIL BAŞVURULACAK?
Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve cihazın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.



HESABA AKTARILACAK
Başvurunun kabulü halinde mobil telefonun nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayarın nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirdiği IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Destek tutarı 5 bin 500 lirayı geçmeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık sisteminden yapacak. Bu destek için de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)

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