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20.000 TL üstünde ödeme alabilirsiniz! 3 MAAŞ BİRDEN emekliye yatacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'luları kapsıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirlenen şartları yerine getiren emeklilere ve emekli yakınlarına, çift maaş alma fırsatı sunuyor. Ne yazık ki, birçok kişi bu olanaktan habersiz olduğu için haklarından yararlanamıyor. SGK'nın sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında, uygun şartlar altında 2 hatta 3 maaş almak mümkün olabiliyor. İşte, SGK tarafından sağlanan bu sürpriz avantajdan yararlanmanın yolları!

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:28 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:28
20.000 TL üstünde ödeme alabilirsiniz! 3 MAAŞ BİRDEN emekliye yatacak! SSK, SGK, Bağ-Kur’luları kapsıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı tanıyor. Ancak, birçok kişi bu avantajdan haberdar olmadığı için potansiyel haklarından faydalanamıyor. SGK'nın sosyal güvenlik mevzuatına göre, mümkün olan bu durum sayesinde 2 hatta 3 maaş birden alabilirsiniz. SGK, Bağ-Kur'lu binlerce kişinin faydalanabileceği bu detay hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 3 maaş birden almanın yolları...

💸 FARKLI SİGORTA TÜRÜ OLMASI HALİNDE ÇİFT MAAŞ

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var.

- İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği.

- Diğeri ise sigorta statüleri. Yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı'na mı tabi olup olmadıkları konusu bu noktada önem teşkil ediyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor.

KİMLER BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabilirler. Bu hak, her ay binlerce vatandaş tarafından kullanılmaktadır ve kadınlar ile erkeklere eşit şekilde tanınmaktadır. Eğer bir eş vefat etmişse, hayatta kalan eş, ölen eşinin emekli aylığını almaya hak kazanır. Ancak, dul aylığı alan kişi yeni bir evlilik yaparsa, bu maaş kesilir. Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadınlar, kendi emekli maaşlarına ek olarak babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alabilirler. Bu durumda, bir kişi üç farklı maaş alabilir. Önemli olan nokta, bu maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olmasıdır. Örneğin, Bağ-Kur emeklisi olan bir kadın, SSK'lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam edebilir ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir.

Bu şekilde, belirli şartları sağlayan kişiler, çeşitli sosyal güvenlik kollarından kaynaklanan maaşları bir arada alabilirler. Ancak, bu durumların sigorta sistemine göre değişiklik gösterdiği ve evlilik gibi durumların maaşları etkileyebileceği unutulmamalıdır.

KİMLER ÖLÜM AYLIĞI ALIR?

Ölüm aylığı alabilecek olan kişiler vefat eden sigortalıya yakınlık durumuna göre belirlemektedir.

Vefat eden sigortalının:

- Eşine,

- Çocuklarına,

- Anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır.

DUL VE YETİM AYILIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Eşi vefat eden eşlere maaşın %50'i ile %75'i arasında ek maaş ödenmektedir. Söz konusu ücret yine kişilerin emeklilik türüne göre değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hayatını kaybeden eş

- BAĞ-KUR emeklisi olduğunda maaşın %50'si,

- Memur emeklisi olduğunda da maaşın %75'i kadar aylık verilmektedir.

YETİM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yetim aylığı başvuru şartları vefat eden sigortalının çocuklarının cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, medeni hali ve malul olup olmama durumuna göre farklı seyreder. T.C. vatandaşı olmak ön koşulu ile bahsedilen yetim aylığı başvuru koşulları şu şekilde özetlenebilir:

Erkek Çocuklarda Yetim Maaşı Şartları: Erkek çocukların evli olup olmasına bakılmaksızın yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşın, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşın ve herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşın doldurulmamış olması gereklidir. Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir sahibi olan erkek çocuklar yetim aylığından yararlanamamaktadır. Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentlerinde çalışan erkek çocuklarda yetim maaşı kesilmemektedir.

Kız Çocuklarda Yetim Aylığı Şartları: Kız çocuklarda yetim aylığı için yaş kriteri konulmamıştır. Evli olmamaları ve Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (e) bentleri dışında kalan herhangi bir işte çalışmamaları halinde vefat eden sigortalıları, yetim aylığından herhangi bir yaş kriterine takılmadan yararlanabilmektedirler.

Malul Çocuklarda Yetim Maaşı Koşulları: Kanuna göre Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünün minimum %60'ını yitiren malul çocuklara, cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır. Malul çocuklar kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir sahibi olduklarında ya da Kanunun 94. maddesine göre yapılan kontrol ile çalışma gücünün %60'ını yitirmediğinin tespitinde ölüm aylığı kesilmektedir.

İKİSİ BİRDEN ÖDENİR

Eşimden SSK'dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

SSK'dan dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığı'ndan babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

SSK emeklisi bir kadınım. Babam, Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti. Babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak bekar veya dul olmanız gerekiyor.

Eşimden Emekli Sandığı dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Bu durumda tercih ettiğiniz aylığı alabilirsiniz. Yani tek maaş hakkınız var.

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