BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 190,43 puan ve yüzde 2,34 kayıpla 7.935,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.