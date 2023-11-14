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1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek? 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak?

1000 Yatırımlar Holding'in heyecanla beklenen halka arzı gündemde büyük bir ilgi uyandırıyor. Şirketin halka arz tarihi ve detayları merak konusu olurken ''1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?'' soruları sıkça araştrılmaya başlandı. SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi. İşte 1000 Yatırımlar Holding halka arzı hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 12:12 Güncelleme 14 Kasım 2023, 12:12
1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek? 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek? İşte talep toplama tarihi ve diğer detaylar...

1000 Yatırımcılar Holding Halka Arz Ne Zaman?

SPK, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenine göre, Kurul, Agrotech'in 5,21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye'nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin hisseleri halka arz edilecek. Halka arz için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.

1000 Yatırımlar Holding halka arz oluyor!

- Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Üsame Erdoğan)
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Mustafa Saim Birpınar)
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Kadir Can Abdik)

- Ortak Satışı : 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Haris Pojata)

Halka Arz Büyüklüğü
～ 1,1 Milyar TL.

Pay :9,500,000 Lot

1000 Yatırımlar Holding'in Halka Arz Hamlesi ve Sürdürülebilir Yatırımlara Odaklanışı

Türkiye'nin yenilikçi yatırım şirketlerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., kısa süre önce önemli bir finansal adım attı. Şirket, çıkarılmış sermayesini 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükseltme ve toplamda 9.500.000 adet B grubu payını halka arz etme kararı aldı. Bu halka arz, şirketin halka açıklık oranını %20,21'e çıkarmayı hedefliyor.

Yatırımlar ve Hedefler

1000 Yatırımlar Holding, halka arz yoluyla elde edeceği fonları, devam eden yatırımlarını tamamlamak, alternatif sektör araştırmaları yapmak ve hizmet kapasitesi ile kalitesini artırmak için kullanmayı planlıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler geliştiriyor.

CEO'nun Açıklamaları

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, sürdürülebilir yatırım anlayışını vurgulayarak, şirketin kuruluşundan bu yana sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla hareket ettiğini belirtti. Abdik, yatırımcılarla birlikte büyümeyi hedefleyerek, şirketin hisselerini halka arz etme kararını açıkladı.

Şirketin Bünyesindeki Markalar ve İstihdam

1000 Yatırımlar Holding, ulaşım, yazılım ve enerji alanlarında faaliyet gösteren 5 şirketi bünyesinde barındırıyor. Bu şirketler arasında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji A.Ş., Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. bulunuyor. 500'den fazla kişiye istihdam sağlayan şirket, mikromobilite platformu BinBin, enerji çözümü şirketleri Q Charge ve Altay Enerji, elektrikli bisiklet ve moped çözümleri sunan GO Sharing ve yazılım çözümleri sunuyor.

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