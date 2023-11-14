- Ortak Satışı : 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Haris Pojata)
Halka Arz Büyüklüğü
～ 1,1 Milyar TL.
Pay :9,500,000 Lot
1000 Yatırımlar Holding'in Halka Arz Hamlesi ve Sürdürülebilir Yatırımlara Odaklanışı
Türkiye'nin yenilikçi yatırım şirketlerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., kısa süre önce önemli bir finansal adım attı. Şirket, çıkarılmış sermayesini 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükseltme ve toplamda 9.500.000 adet B grubu payını halka arz etme kararı aldı. Bu halka arz, şirketin halka açıklık oranını %20,21'e çıkarmayı hedefliyor.
Yatırımlar ve Hedefler
1000 Yatırımlar Holding, halka arz yoluyla elde edeceği fonları, devam eden yatırımlarını tamamlamak, alternatif sektör araştırmaları yapmak ve hizmet kapasitesi ile kalitesini artırmak için kullanmayı planlıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler geliştiriyor.
CEO'nun Açıklamaları
1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, sürdürülebilir yatırım anlayışını vurgulayarak, şirketin kuruluşundan bu yana sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla hareket ettiğini belirtti. Abdik, yatırımcılarla birlikte büyümeyi hedefleyerek, şirketin hisselerini halka arz etme kararını açıkladı.
Şirketin Bünyesindeki Markalar ve İstihdam
1000 Yatırımlar Holding, ulaşım, yazılım ve enerji alanlarında faaliyet gösteren 5 şirketi bünyesinde barındırıyor. Bu şirketler arasında Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji A.Ş., Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. bulunuyor. 500'den fazla kişiye istihdam sağlayan şirket, mikromobilite platformu BinBin, enerji çözümü şirketleri Q Charge ve Altay Enerji, elektrikli bisiklet ve moped çözümleri sunan GO Sharing ve yazılım çözümleri sunuyor.