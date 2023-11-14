1000 Yatırımlar Holding'in Halka Arz Hamlesi ve Sürdürülebilir Yatırımlara Odaklanışı

Türkiye'nin yenilikçi yatırım şirketlerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., kısa süre önce önemli bir finansal adım attı. Şirket, çıkarılmış sermayesini 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükseltme ve toplamda 9.500.000 adet B grubu payını halka arz etme kararı aldı. Bu halka arz, şirketin halka açıklık oranını %20,21'e çıkarmayı hedefliyor.

Yatırımlar ve Hedefler

1000 Yatırımlar Holding, halka arz yoluyla elde edeceği fonları, devam eden yatırımlarını tamamlamak, alternatif sektör araştırmaları yapmak ve hizmet kapasitesi ile kalitesini artırmak için kullanmayı planlıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler geliştiriyor.