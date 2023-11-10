SON DAKİKA I 10 Kasım piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi günü 7.771,34 puandan tamamlandı! Peki altının kilogram fiyatı ne oldu?

BIST 100 endeksi, güne 3,13 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 7.838,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.765,38, en yüksek 7.855,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 7.771,34 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 83,15 puan ve yüzde 1,01 kayıpla 8.125,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 68'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.