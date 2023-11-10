MIATK bedelsiz tarihi ne zaman? Mia Teknoloj ne zaman bölünecek? Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

'' MIATK bedelsiz tarihi ne zaman? Bedelsiz sermaye artırımı nedir?'' soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. Ayrıca, Mia Teknoloji AŞ 'nin bedelsiz sermaye artırımı da onaylandı. İşte detaylar...

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Şirketler için kullanılan bir sistem olan bedelsiz sermaye artırımı, işletmelerin sermayelerini arttırarak, finansal açıdan artış sağlamalarını, mali ve ekonomik yapılarını iyileştirmelerini ve sermayelerini de güçlendirmelerini sağlar.

"Bedelsiz sermaye artırımı nedir?" dendiğinde cevap bu şekilde olsa da, işletmeler kadar hissedarlarını, yani yatırımcılarını da etkileyen bir süreçtir. Çeşitli avantaj ve dezavantajları olabilen bu sistemde, sermaye artırımı doğru kullanılması yatırımcıları da o derece etkiler ve risk oranı değişir.