Staj ve çıraklık sigortası için 2’si 1 arada çözüm! 2.160 gün + 1 yıl primle sigorta başlangıcı değişecek! 2000 sonrası yaş, prim şartı...

4600 ila 5400 prim yeterli, 15 seneyle SGK listeyi yeniledi! Kademeli veya kısmi emeklilik için taze tablo; 50'den 63 yaşa kadar son prim gün şartları çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), Türkiye'de erken emeklilik düşünen bireyler için umut verici yeni fırsatlar sunarak dikkat çekiyor. Sunulan alternatif çözümler, çalışma hayatında ara vermek isteyen kişilere farklı yollarla erken emeklilik kapılarını aralama potansiyeli taşıyor. Özellikle, emeklilik için 1 yıllık staj süresinin geçerli olduğu belirli durumlar ve meslekler bu çözüm yolları arasında bulunuyor. İşte erken emekli olma yolları haberimizde...

Doğum Borçlanması: Kadınlar için önemli bir erken emeklilik seçeneği olan doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eder. Üç çocuğa kadar prim ödemesi yapan SGK, bu sayede kadınların emeklilik yaşını 6 yıla kadar öne çekebilir.

HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.