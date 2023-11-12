Halka arza yeni güç: Borsa’ya enerji geliyor!

Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile birlikte Enver Çevik'in kurucusu olduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükselecek.

Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding'in halka açıklık oranın % 20,21 olması planlanmaktadır.