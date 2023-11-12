1.20 faizli konut kredisi örnek taksit tablosu listelendi! Ev alacaklar 2.000.000 TL 180 Ay vadeli olarak ödenecek! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Son dönemde konut kredi faizlerinde yaşanan artış, ev sahibi olmayı düşünenler için zorlayıcı bir durum oluşturmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması, bu alanda umut verici gelişmelere işaret ediyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? %1.20 faizle konut kredisi için başvuru koşulları neler? Bu merak edilen soruların yanıtları arayış halinde.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisi nde ilk açıklamalar şöyle:

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.