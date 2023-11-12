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1.20 faizli konut kredisi örnek taksit tablosu listelendi! Ev alacaklar 2.000.000 TL 180 Ay vadeli olarak ödenecek! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Kasım ayıyla birlikte düşük faizli konut kredisi imkanları ve başvuru koşulları oldukça merak ediliyor. Kamu bankaları aracılığıyla sunulan %1.20'lik düşük faizli konut kredisi, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ilk kez ev sahibi olacak bireylere önemli bir kolaylık sağlayacak. Peki, düşük faizli konut kredisi şartları ne olacak? Kimler yararlanacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 12:13 Güncelleme 12 Kasım 2023, 12:13
1.20 faizli konut kredisi örnek taksit tablosu listelendi! Ev alacaklar 2.000.000 TL 180 Ay vadeli olarak ödenecek! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Son dönemde konut kredi faizlerinde yaşanan artış, ev sahibi olmayı düşünenler için zorlayıcı bir durum oluşturmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması, bu alanda umut verici gelişmelere işaret ediyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? %1.20 faizle konut kredisi için başvuru koşulları neler? Bu merak edilen soruların yanıtları arayış halinde.

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önce hayata geçirilen kampanyalara baıkldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçe görüşmelerine önümüzdeki hafta da devam edilecek.

5 bakanlığın bütçe görüşmeleri yapılacak

Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ise salı günü komisyon gündemine gelecek. Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçe sunumunu yapacak. Perşembe Milli Savunma Bakanlığı, Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya deprem bölgesindeki illerden başlanacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Parti liderlerinin grup toplantıları olacak

Siyasi parti liderleri de Salı ve Çarşamba günü partilerinin Meclis'teki grup toplantılarında milletvekillerine hitap edecek.

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