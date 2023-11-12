1.20 faizli konut kredisi örnek taksit tablosu listelendi! Ev alacaklar 2.000.000 TL 180 Ay vadeli olarak ödenecek! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.
Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.
Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:
1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.
Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.
KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.
Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.
VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önce hayata geçirilen kampanyalara baıkldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.
ÖRNEK HESAPLAMA
Kredi türü: Konut kredisi
Kredi tutarı: 2.000.000 TL
Kredi vadesi: 180 ay
Faiz oranı: 1.20
2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:
Aylık Taksit: 27.174,45 TL
Faiz Oranı: %1,20
Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçe görüşmelerine önümüzdeki hafta da devam edilecek.
5 bakanlığın bütçe görüşmeleri yapılacak
Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ise salı günü komisyon gündemine gelecek. Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçe sunumunu yapacak. Perşembe Milli Savunma Bakanlığı, Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek.
Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya deprem bölgesindeki illerden başlanacak.
Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.
Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.