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Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? %25 zamlı ücretli öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak? Saatlik, haftalık hesaplama tablosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Daha önce girdikleri her 5 ders saati için ilave 1 saat ek ücret alma imkanına sahip olan ücretli öğretmenler, yeni karara göre bu durumda değişiklik yaşayacak. Artık, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler, 2 ders saati için 1 saat ek ücret alma hakkına sahip olacaklar.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 13:28 Güncelleme 12 Kasım 2023, 13:28
Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? %25 zamlı ücretli öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak? Saatlik, haftalık hesaplama tablosu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle beraber ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artış gerçekleştirildi. Ancak bu karar, kamuda görev yapan diğer öğretmenleri kapsamıyor. Peki, Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? %25 zamlı ücretli öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak? Saatlik, haftalık hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri yüzde 25 oranında artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışan ve resmi görevi bulunmayan ücretli öğretmenler girdikleri her 5 ders saatine ilave 1 saat olacak şekilde, 'eğitim öğretime destek görevi' karşılığında ayrıca ek ders ücreti alabiliyordu. Yeni karara göre ise, artık ücretli öğretmenler 2 ders saati için 1 saat ek ücret alabilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Ancak bu karar kamuda görev yapan öğretmenleri kapsamıyor.

'2023'TE YÜZDE 91 ARTIŞ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız" demişti.

Kararnameyle öğretmenlerin ek ders ücretindeki artış resmiyet kazanmış oldu. Ücretli öğretmenlik, genellikle devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin yetersiz olduğu derslerde veya dönemlerde görevlendirilen öğretmenlere verilen bir unvan. Ücretli öğretmenler, ders başına ya da saat başına göre ücret alıyor ve kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip olamıyor.

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