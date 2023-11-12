Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle beraber ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artış gerçekleştirildi. Ancak bu karar, kamuda görev yapan diğer öğretmenleri kapsamıyor. Peki, Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? %25 zamlı ücretli öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak? Saatlik, haftalık hesaplama tablosu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışan ve resmi görevi bulunmayan ücretli öğretmenler girdikleri her 5 ders saatine ilave 1 saat olacak şekilde, 'eğitim öğretime destek görevi' karşılığında ayrıca ek ders ücreti alabiliyordu. Yeni karara göre ise, artık ücretli öğretmenler 2 ders saati için 1 saat ek ücret alabilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Ancak bu karar kamuda görev yapan öğretmenleri kapsamıyor.