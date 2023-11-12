Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 46-48-50-55 yaş altı 3600 gün + 15 yıl ile emekliliği tam 12’den vuracak

Kısmi emeklilik için prim gün sayısı da oldukça önemlidir. Farklı sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişen bir kriterdir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısının daha yüksek olduğu görülmektedir.

İşe başlama tarihi ve statü de kısmi emeklilik için belirleyici unsurlardandır. Bu durum, yaş sınırları ve prim günü sayılarına yansır. Ayrıca, çalışma gücünü kaybedenler için maluliyet veya engellilik durumu, kısmi emeklilik için daha esnek koşulların sağlanmasını sağlayabilir.