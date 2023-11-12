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Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 46-48-50-55 yaş altı 3600 gün + 15 yıl ile emekliliği tam 12'den vuracak

Emeklilik, birçok çalışanın çalışma hayatının sonunda özgürlüğe adım atacağı, hayallerini süsleyen bir dönemdir. Ancak, yeterli prim ödemesi yapamamış veya tam emeklilik hakkını kazanamamış bireyler için bu hedef bazen ulaşılamaz gibi görünebilir. Türkiye'de kısmi emeklilik sistemi, bu durumda olanlara umut ışığı oluyor. Peki, kısmi emeklilik şartları nelerdir, kimler yararlanabilir? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 12 Kasım 2023, 09:47
Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 46-48-50-55 yaş altı 3600 gün + 15 yıl ile emekliliği tam 12’den vuracak

Kısmi emeklilik, belirli koşullara bağlı olarak uygulanan bir süreçtir. Bu koşullar genellikle sigorta başlangıç tarihine, çalışma süresine ve diğer belirli faktörlere göre değişiklik gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar belirli bir sigorta süresi ve prim gün sayısını tamamladıklarında belirli yaş aralıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler.

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Kısmi emeklilik için prim gün sayısı da oldukça önemlidir. Farklı sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişen bir kriterdir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısının daha yüksek olduğu görülmektedir.

İşe başlama tarihi ve statü de kısmi emeklilik için belirleyici unsurlardandır. Bu durum, yaş sınırları ve prim günü sayılarına yansır. Ayrıca, çalışma gücünü kaybedenler için maluliyet veya engellilik durumu, kısmi emeklilik için daha esnek koşulların sağlanmasını sağlayabilir.

Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalı ve gerekli belgeleri sunmalıdır. Başvuruların onaylanması durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya hak kazanabilir.

EYT kapsamında, tarım işçileri de belirli koşulları sağladıklarında emekli olabilirler. Özellikle 8 Eylül 1999'dan önce tarım işçisi olanlar, belirli sigorta süresi ve prim günü şartlarını yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler. 1984'te yapılan bir düzenleme ile tarım işçilerine sosyal sigorta kapsamına giriş imkanı tanındı ve belirli koşullarda emeklilik hakları sağlandı.

Herkesin durumu farklı olduğundan, kısmi emeklilik veya EYT hakkında bilgi sahibi olmadan önce kendi durumlarını dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Bu, emeklilik planlarını daha sağlam bir temel üzerine inşa etmelerine yardımcı olabilir.

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