Kısmi emeklilik için şartlar güncellendi! 46-48-50-55 yaş altı 3600 gün + 15 yıl ile emekliliği tam 12’den vuracak

Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalı ve gerekli belgeleri sunmalıdır. Başvuruların onaylanması durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya hak kazanabilir.
EYT kapsamında, tarım işçileri de belirli koşulları sağladıklarında emekli olabilirler. Özellikle 8 Eylül 1999'dan önce tarım işçisi olanlar, belirli sigorta süresi ve prim günü şartlarını yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler. 1984'te yapılan bir düzenleme ile tarım işçilerine sosyal sigorta kapsamına giriş imkanı tanındı ve belirli koşullarda emeklilik hakları sağlandı.
Herkesin durumu farklı olduğundan, kısmi emeklilik veya EYT hakkında bilgi sahibi olmadan önce kendi durumlarını dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Bu, emeklilik planlarını daha sağlam bir temel üzerine inşa etmelerine yardımcı olabilir.