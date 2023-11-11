ORANLAR PATLADI: Banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması... 150.000 TL’nin faiz getirisinde yeni rekor geldi

Son dakika gelişmesi olarak, bankaların mevduat faizleri önemli ölçüde artış gösterdi. Bu yeni güncellemeyle birlikte, bankaların yatırımcılara sunduğu faiz oranları rekor düzeylere ulaştı. Bu artış, yatırımcılar için cazip bir finansal fırsat sunuyor. İşte banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması...

Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları Güncellenen faiz oranlarına göre, birçok banka mevduat faizlerini yüzde 40'ın üzerine çıkardı. Bu artış, bankaya yatırılan paraların getirisini önemli ölçüde artırıyor. En Yüksek Faiz Veren Bankalar Akbank: Faiz %45

ING Bank: Faiz %40

Odea Bank: Faiz %44

Denizbank: Faiz %42

Alternatif Bank: Faiz %45

Burgan Bank: Faiz %41

Fibabanka: Faiz %40

TEB: Faiz %40

Anadolu Bank: Faiz %40

VakıfBank: Faiz %40

N Kolay: Faiz %39

Garanti BBVA: Faiz %38

En Para: Faiz %36 Kredi çekecekler dikkat! Düşük faizli... Mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Mevduat faizleri ne kadar oldu?