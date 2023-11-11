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THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu? İstanbul'da ayda 7 bin 500 TL ödeme ile konut müjdesi geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle sunulan uygun ödeme seçenekleriyle geliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar, uygun vade ve taksit imkanlarıyla satışa sunuluyor. Bu konutlar için aylık ödeme planları, konutların büyüklüğüne ve fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Peki THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 11 Kasım 2023, 11:59
THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu? İstanbul’da ayda 7 bin 500 TL ödeme ile konut müjdesi geldi

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en önemli metropollerinden biri olarak her zaman büyüleyici bir şehir olmuştur. Şehir, hem tarihi hem de modern dokusuyla insanları cezbediyor. İstanbul'da yaşamak, bu eşsiz şehrin güzelliklerini yakından deneyimlemek isteyen birçok kişinin hayali olmuştur. Bu anlamda Emlak Konut Arnavutköy projesi, uygun ödeme seçenekleri ve modern yaşam konsepti ile İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar, uygun vade ve taksit imkanlarıyla satışa sunuluyor. Bu konutlar için aylık ödeme planları, konutların büyüklüğüne ve fiyatına göre değişiklik gösteriyor. İşte bu konut fırsatlarına dair detaylar:

1+1 Daire Örneği

  • Brüt: 58 m²
  • Vade: 120 ay
  • Satış Fiyatı: 2.088.000 TL
  • Peşinat (%20): 417.600 TL
    1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL
    1. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL
    1. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 7.500 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 12.500 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 20.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 24.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 34.500 TL
  • 6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 37.564 TL

2+1 Daire Örneği

  • Brüt: 72 m²
  • Vade: 120 ay
  • Satış Fiyatı: 2.592.000 TL
  • Peşinat (%20): 518.400 TL
    1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL
    1. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL
    1. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 10.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 15.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 25.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 30.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 42.750 TL
  • 6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 46.322 TL

3+1 Daire Örneği

  • Brüt: 102 m²
  • Vade: 120 ay
  • Satış Fiyatı: 3.672.000 TL
  • Peşinat (%20): 734.400 TL
    1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL
    1. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL
    1. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 15.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 20.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 30.000 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 42.200 TL
    1. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 60.500 TL
  • 6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 68.455 TL

Emlak Konut Arnavutköy Projesi Kura Tarihi

Bu büyük fırsatın parçası olmak isteyenler için önemli bir ayrıntı, Emlak Konut Arnavutköy projesinde kuraların ne zaman çekileceğidir. Ancak, Emlak Konut tarafından henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, başvuru yapan vatandaşlar için kura tarihini beklemek gerekiyor.

Emlak Konut Arnavutköy projesi, uygun ödeme seçenekleri ve modern yaşam konsepti ile İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu projeyi yakından takip ederek, İstanbul'da hayalini kurduğunuz konuta sahip olabilirsiniz. İstanbul'da uygun ödeme imkanları ile satışa sunulan konutlar, hem konforlu bir yaşam hem de yatırım fırsatı sunuyor. Uygun vade seçenekleri ile her kesimden insanın ev sahibi olabilmesine olanak tanıyor.

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