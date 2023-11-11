THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu? İstanbul’da ayda 7 bin 500 TL ödeme ile konut müjdesi geldi

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en önemli metropollerinden biri olarak her zaman büyüleyici bir şehir olmuştur. Şehir, hem tarihi hem de modern dokusuyla insanları cezbediyor. İstanbul'da yaşamak, bu eşsiz şehrin güzelliklerini yakından deneyimlemek isteyen birçok kişinin hayali olmuştur. Bu anlamda Emlak Konut Arnavutköy projesi, uygun ödeme seçenekleri ve modern yaşam konsepti ile İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...