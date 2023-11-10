4A 4B 4C emeklisine 10-15 Kasım’da ek ödeme geliyor! 7.500 TL’ye ek 5.000 TL karşılıksız verilecek

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER: Şehitlerin hak sahibi eş ve çocukları ile gerek harp gerekse terör olayları sebebiyle gazilik unvanını almış olanlar.



VAZİFE VE HARP MALULLÜĞÜ AYLIĞI ALAN ER VE ERBAŞLAR: Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanıyor.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR: Ölen sigortalının eşine bağlanan dul aylığı ve kız çocuklarının aldığı yetim aylığı ödenenler.

ŞEREF AYLIĞI ALANLAR: Olimpiyat komitesi tarafından bireysel ve takım olarak ilk üçte yer alma başarısı gösterenlere verilmektedir. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde bağlanan şeref aylığı, engelli sporculara, teknik direktör ve antrenörlere de verilmektedir.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI: İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik ya da köy korucuları da ikramiye için hak sahibi oluyorlar. Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri. Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.