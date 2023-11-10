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4A 4B 4C emeklisine 10-15 Kasım'da ek ödeme geliyor! 7.500 TL'ye ek 5.000 TL karşılıksız verilecek

5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emekliler arasında heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere müjdeyi yakın bir zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışmayan emeklilere sunulacak olan bu 5 bin TL ikramiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. Hükümetin emeklilere yönelik bu ödeme için hazırladığı düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 12:12 Güncelleme 10 Kasım 2023, 12:12
4A 4B 4C emeklisine 10-15 Kasım’da ek ödeme geliyor! 7.500 TL’ye ek 5.000 TL karşılıksız verilecek

5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi Türkiye'deki emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Ancak ödeme tarihine dair bekleyiş sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın resmi açıklamasına göre, bu özel ikramiye 15 Kasım'dan önce emeklilere ödenecek. Emekliler için beklenen sorunun yanıtı artık netlik kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi ile bu özel ikramiye müjdesi hayata geçiriliyor.

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu özel ikramiyenin ödeme tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere tek seferlik yapılacak olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini belirtti.

İKRAMİYE KİMLERE ÖDENİYOR?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Sosyal güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olmuş ve hayatta olan emekli vatandaşlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ: Kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak etmiş olan memurlar.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER: Şehitlerin hak sahibi eş ve çocukları ile gerek harp gerekse terör olayları sebebiyle gazilik unvanını almış olanlar.

VAZİFE VE HARP MALULLÜĞÜ AYLIĞI ALAN ER VE ERBAŞLAR: Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanıyor.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR: Ölen sigortalının eşine bağlanan dul aylığı ve kız çocuklarının aldığı yetim aylığı ödenenler.

ŞEREF AYLIĞI ALANLAR: Olimpiyat komitesi tarafından bireysel ve takım olarak ilk üçte yer alma başarısı gösterenlere verilmektedir. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde bağlanan şeref aylığı, engelli sporculara, teknik direktör ve antrenörlere de verilmektedir.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI: İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik ya da köy korucuları da ikramiye için hak sahibi oluyorlar. Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri. Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.

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