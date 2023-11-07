Yeni enstrüman: 100 bin, 200 bin ve 1 milyon TL Kredili mevduat hesabı güncellendi! 32-93 günde kazancınız...

Faiz Hesaplama: BSMV ve KKDF'nin Etkisi Kredili Mevduat Hesabı kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, faiz oranlarıdır. Aylık bazda KMH faiz oranı yüksek olabilir ve bu da ödeme miktarını artırabilir. Ancak unutulmaması gereken bir diğer husus da Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) gibi ek maliyetlerin hesaba katılması gerektiğidir. BSMV, uygulanan faiz oranı üzerinden alınır ve oranı genellikle yüzde 5'tir. KKDF oranı ise yüzde 15 olarak uygulanır. Bu ek maliyetler, toplam faiz yükünü artırır ve ödeme yaparken dikkate alınmalıdır.

Faiz Oranına Dikkat Edin KMH kullanırken faiz oranına dikkat etmek önemlidir. Özellikle kısa vadeli acil ihtiyaçlar için bu hesabı kullanıyorsanız, aylık faiz oranının yüksekliği dikkate alınmalıdır. Örneğin, aynı gün içinde 1000 TL ihtiyacınız olduğunu ve bu miktarı aynı gün içinde ödediğinizi düşünelim. Bu durumda dahi, faiz işlemeye devam eder ve sonucunda ödemeniz gereken miktar artar. Yani, acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için KMH kullanırken faiz yükünü göz ardı etmemeniz önemlidir.

Düşük Faiz Ödeme Stratejileri KMH kullanırken daha düşük faiz ödemek için bazı stratejiler uygulayabilirsiniz. Bankalar genellikle işlemleri "valör" kavramı üzerinden gerçekleştirirler. Örneğin, bugün saat 09:00'da 1000 TL KMH kullanırsanız ve aynı gün saat 18:30'da bu miktarı geri öderseniz, banka işlemi ertesi güne kaydeder ve size 1 günlük faiz uygular. Ancak, bu işlemin hafta sonu veya tatil günlerine denk geldiğini düşünün. Bu durumda, fazladan faiz ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Örneğin, KMH kullanmak için 1000 TL'ye ihtiyacınız var ve bu miktarı aynı gün içinde geri ödeyeceksiniz. Ancak ödemeniz, hafta sonuna veya tatil gününe denk geliyorsa, fazladan faiz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle, işlemlerinizi hafta içi yapmaya özen göstermek, faiz maliyetinizi düşürebilir.