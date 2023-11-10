Evlilik kredisi için ilk adım tamam! Kimler, nasıl faydalanacak?





Fon'un kurulmasının ardından kredi uygulaması pilot iller olarak belirlenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'dan başlayıp tüm Türkiye'ye yayılacak.



İŞTE FONUN ÜYELERİ

Teklife göre; fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcılarından oluşacak.