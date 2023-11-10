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Evlilik kredisi için ilk adım tamam! Kimler, nasıl faydalanacak?

Faizsiz 150 bin lira evlilik kredisini başlatacak Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi komisyondan geçti. Yasalaşacak düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 07:36
Evlilik kredisi için ilk adım tamam! Kimler, nasıl faydalanacak?

Evlenenlere faizsiz, 2 yılı geri ödemesiz, 4 yılda geri ödemeli 150 bin lira kredi uygulamasını başlatacak Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına yönelik düzenleme TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesinin ardından yasalaşacak düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.



Fon'un kurulmasının ardından kredi uygulaması pilot iller olarak belirlenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'dan başlayıp tüm Türkiye'ye yayılacak.

İŞTE FONUN ÜYELERİ
Teklife göre; fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcılarından oluşacak.

Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemede yönetim kurulu yetkili tutulacak. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

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