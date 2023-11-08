TROY karta büyük talep! İsrail boykotu geçişleri artırdı

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

KARTTA TROY SOSYAL MEDYADA YAAY VE BIP

İsrail zulmüne karşı gerçekleştirilen boykotu Sabah Yazarı Dilek Güngör de kaleme aldı. Güngör, "Yahudi ve Batılı kartel kuruluşların sömürü çarkına gerçek manada çomak sokmak için tek yöntem bu..." dedi.

Güngör yazısında şu ifadelere yer verdi:

"israil'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmak istemeyen milyonlarca insan bu vahşete ses çıkarmayan ya da destek olan şirketleri boykot etmeye başladı. Tepki dalga dalga yayılıyor. Üstelik sadece Türkiye'de de değil... Dünyada da benzer durum var.

Malumunuz, ilk olarak McDonald's ve Starbucks ile boykotların fitili ateşlendi. Şimdi İsrail'in soykırımına destek olan şirketlerin hepsine karşı bir duruş sergileniyor. Dün sosyal medyada vatandaşlar ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep etti. Kısa sürede "#TroyKartaGeçiyoruz" etiketiyle yüz bini aşkın post atıldı. Herhalde, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ödeme sistemi olarak tanımlanan Troy çıktığı günden bu yanaki en yoğun talebi almıştır. Dünkü tepkinin ardından Troy'un kullanıcı sayısının 19 milyona çıktığı belirtildi.