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TROY karta büyük talep! İsrail boykotu geçişleri artırdı

Filistin'de katliam yapan İsrail'in ürünlerine yönelik boykotlar hızla yayılıyor. ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot eden vatandaşlar da TROY karta yöneldi. TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı. İsrail zulmüne karşı gerçekleştirilen boykotu Sabah Yazarı Dilek Güngör de kaleme aldı. Güngör sosyal medya için de boykot çağrısı yaparak, "Yahudi ve Batılı kartel kuruluşların sömürü çarkına gerçek manada çomak sokmak için tek yöntem bu..." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:42 Güncelleme 08 Kasım 2023, 09:57
TROY karta büyük talep! İsrail boykotu geçişleri artırdı

İşgalci İsrail abluka altına aldığı Gazze'de katliam yapıyor.

Yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 10 binden fazla Filistinli İsrail'in bombalarıyla katledildi.

İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT BAŞLADI
İsrail katliama devam ederken işgalci ülkenin ürünlerine yönelik boykot başladı. Gıda, giyim içecek birçok alanda boykot sürerken ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa kart da boykot edildi.

TROY KARTA TALEP ARTTI
Boykota başlayan vatandaşlarTROY karta yöneldi.

TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

TROY ödeme sistemi nedir, nasıl çalışır?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

KARTTA TROY SOSYAL MEDYADA YAAY VE BIP
İsrail zulmüne karşı gerçekleştirilen boykotu Sabah Yazarı Dilek Güngör de kaleme aldı. Güngör, "Yahudi ve Batılı kartel kuruluşların sömürü çarkına gerçek manada çomak sokmak için tek yöntem bu..." dedi.

Güngör yazısında şu ifadelere yer verdi:

"israil'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmak istemeyen milyonlarca insan bu vahşete ses çıkarmayan ya da destek olan şirketleri boykot etmeye başladı. Tepki dalga dalga yayılıyor. Üstelik sadece Türkiye'de de değil... Dünyada da benzer durum var.
Malumunuz, ilk olarak McDonald's ve Starbucks ile boykotların fitili ateşlendi. Şimdi İsrail'in soykırımına destek olan şirketlerin hepsine karşı bir duruş sergileniyor. Dün sosyal medyada vatandaşlar ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep etti. Kısa sürede "#TroyKartaGeçiyoruz" etiketiyle yüz bini aşkın post atıldı. Herhalde, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ödeme sistemi olarak tanımlanan Troy çıktığı günden bu yanaki en yoğun talebi almıştır. Dünkü tepkinin ardından Troy'un kullanıcı sayısının 19 milyona çıktığı belirtildi.

Bilenleriniz vardır.

Tam söylenemez...
Belki yeterince tanıtım olmadığı için Troy çok fazla yaygınlaşamadı. İlk yıldan sonra ülkemizdeki kartlı ödeme sisteminin sadece %1'i yerli ve milli ödeme sistemine aitti. Maalesef hala kartlı ödeme sistemimiz % 90 oranında Visa, Mastercard, Unionpay gibi kuruluşlara bağımlı... Bunun nedeni çok... Hala birçok banka kredi kartlarında Troy'u çok da kullanmıyor. Vatandaş da yeterince bilgi sahibi olmadığı için bankasından talep etmiyor. Halbuki, finans sistemini elinde bulunduran Yahudi ve Batılı kartel kuruluşların sömürü çarkına gerçek manada çomak sokmak için tek yöntem bu...

Dünya onu İsrailli askere attığı tokatla tanımıştı! META provokasyonu yine devrede: Filistinin cesur kızı Ahed Tamimi sahte paylaşım yüzünden gözaltında!

Peki ya diğer şirketler?
Misal, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan Meta... Her seferinde Gazze'deki soykırımı sansürlemedi mi?
Hatırlayın, Batı medyasına eleştirilerde bulunan Mısırlı komedyen Basser Youssef'e yapılanları... Bir TV programında İsrail ve onun katliamlarını görmezden gelen Batı'ya karşı tepki göstermişti. Sonra Facebook'un sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirmişti. Açık açık da uyguladığı 'dijital soykırımı' yaptığı açıklamayla doğrulamıştı. Sadece Youseef'e de değil, hatırlayın, Meta, Facebook'taki en büyük Filistin haber sayfası olan Kudüs Haber Ağı'nın sayfasını da askıya almıştı. Filistinlilerin WhatsApp hesaplarının engellendiği de ortaya çıkmıştı.
Hadi gelin bu platformlara alternatif yerli ve milli kuruluşları destekleyelim?
Örneğin, Turkcell'in 2013'te kullanıma sunduğu anlık mesajlaşma ve iletişim uygulaması BiP... Tamamen Türkiye'de Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Üstelik ses kalitesi WhatsApp'tan daha iyi... Sonra Türk Telekom'un sosyal medya kullanıcılarının ilgi alanlarına göre içerik üretebilecekleri ve her anını paylaşabilecekleri Yaay platformu var. 2020'de hayata geçti. O da yüzde 100 milli...
Var mısınız?"

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