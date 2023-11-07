300.000 TL devlet destekli prefabrik ev! 241.900 TL’den başlayan fiyatlarla

Prefabrik Ev Fiyatları ve Faktörleri
Son dönemde gündemi meşgul eden depreme dayanıklı prefabrik evler, çeşitli faktörlere göre farklılık gösteren fiyatlarla sunulmaktadır. Prefabrik evlerin fiyatını etkileyen faktörler arasında evin özellikleri, metrekare fiyatı ve alt yapı süreci önemli bir rol oynamaktadır. İşte bazı prefabrik ev örneklerine ait fiyatlar:
- Ekonomik 45m² Prefabrik Ev: 281.900,00 TL
- Ekonomik 62m² Prefabrik Ev: 340.900,00 TL
- Ekonomik 40m² Prefabrik Ev: 241.900,00 TL
- Ekonomik 53m² Prefabrik Ev: 314.900,00 TL
- 42 m² Prefabrik Deprem Evi: 259.900,00 TL
Bu fiyatlar, nakliye, alt yapı bağlantıları ve diğer ilave masrafları içermemektedir. Dolayısıyla prefabrik ev satın almayı düşünen kişiler, daha fazla bilgi almak ve kesin maliyetleri öğrenmek için detaylı bir fiyat teklifi almalıdır.
Prefabrik evler, çeşitli ebatlarda ve özelliklerde üretilebilir. Evlerin büyüklüğü, iç dizaynı, malzeme kalitesi ve ekstraları gibi faktörler fiyatları etkiler. Ayrıca, evin kurulacağı yerin uzaklığı, altyapı hazırlığı ve montaj işçiliği gibi unsurlar da maliyeti artırabilir.
Sosyal Yardım ve Ev Onarımları: Detaylı Bilgi
18 yaşını geçmiş olan aile bireyleri için sunulan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal yardımlar, muhtaçlık sınırının altında gelire sahip ve sağlıklı barınma koşullarına sahip olmayan kişilere yöneliktir. Ayrıca, bu kişilerin en az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumluluğundaki yerleşim yerinde yaşamaları ve nafaka yükümlülüğüne sahip akrabalarının olmaması gerekmektedir. Bu yardımlardan kimlerin faydalanabileceğine dair kriterler şunlardır:
Yardım miktarları ve kullanım alanları ise şu şekildedir:
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Basit Ev Onarımları: 35.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bu miktar, doğrudan aktarım yapılarak kullanılmalı ve kaynak 6 ay içinde harcanmalıdır.
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Orta Düzey Ev Onarımları: 70.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Bu destek de doğrudan aktarım şeklinde verilmekte ve kaynak, 6 ay içinde harcanmalıdır.
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Kapsamlı Ev Onarımları: 100.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Kaynak tahsis edildikten sonra harcamaların belgelenmesi gerekmektedir ve kaynak, 1 yıl içinde aktarılmalıdır.
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Prefabrik Ev Yapımları: Bu kategoride 300.000 TL'ye kadar destek sunulmaktadır.
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Betonarme Ev Yapımları/Ev Alımları: Bu kategoride ise 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.