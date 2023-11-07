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300.000 TL devlet destekli prefabrik ev! 241.900 TL’den başlayan fiyatlarla

Günümüzde kiraların ve ev fiyatlarının hızla artması, vatandaşları alternatif konut çözümleri arayışına yöneltiyor. Bu bağlamda, prefabrik evler son zamanlarda oldukça popüler hale geldi ve devlet tarafından 300 bin TL'ye kadar destekleniyor.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:01 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:01
300.000 TL devlet destekli prefabrik ev! 241.900 TL’den başlayan fiyatlarla

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük bir depremle sarsıldı. Bu felaket sonrasında, vatandaşlar betonarme yapıların güvenliğini sorgulamaya başladı ve prefabrik evlere olan ilgi hızla arttı. Prefabrik evler, dayanıklı ve hızlı bir şekilde inşa edilebilen yapılardır ve bu nedenle deprem gibi doğal afetlere karşı daha güvenli bir konut alternatifi olarak görülüyor.

Devlet Desteği ile Prefabrik Ev Sahibi Olma İmkanı

Devlet, vatandaşların prefabrik evlere geçişini teşvik etmek için 200 bin TL'ye kadar destek sağlamaktadır. Bu destek, özellikle geliri düşük olanlara yönelik olarak planlanmıştır. İhtiyaç sahiplerinin daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarını amaçlayan bu destek, belirli şartları sağlayan kişilere sunulmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Prefabrik ev desteği başvuruları Aile Bakanlığı tarafından alınmaktadır ve başvuruların kabul edilmesi için bazı önemli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu şartlar:

  1. Dar Gelirli Olma Şartı: Başvuruda bulunan kişinin dar gelirli olması gerekmektedir. Bu, kişi veya ailesinin gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu anlamına gelir.

  2. Arsanın Sahipliği: Prefabrik evin kurulacağı arsanın, başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

  3. Özel Durumlar: Bazı özel durumlar da destek kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin, dul, tek ebeveynli aileler, yaşlı veya engelli bireyler öncelikli olarak destekten faydalanabilirler.

Destek Miktarı Ne Kadar?

Prefabrik ev desteği, yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde verilmektedir. Destek miktarı, prefabrik evlerin fiyatlarına bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle 241 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır. Bu, dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Sonuç olarak, prefabrik evler, günümüzde ekonomik zorluklarla mücadele eden aileler için cazip bir konut alternatifi sunmaktadır. Devletin sağladığı destekle, daha fazla kişi prefabrik ev sahibi olabilir ve güvenli bir konut ortamına kavuşabilir. Başvuru şartlarını sağlayan herkes, bu fırsattan yararlanabilir ve daha uygun koşullarda konut sahibi olabilir. Prefabrik evler, geleceğin konut trendlerinden biri olmaya aday görünüyor.

Prefabrik Ev Fiyatları ve Faktörleri

Son dönemde gündemi meşgul eden depreme dayanıklı prefabrik evler, çeşitli faktörlere göre farklılık gösteren fiyatlarla sunulmaktadır. Prefabrik evlerin fiyatını etkileyen faktörler arasında evin özellikleri, metrekare fiyatı ve alt yapı süreci önemli bir rol oynamaktadır. İşte bazı prefabrik ev örneklerine ait fiyatlar:

  1. Ekonomik 45m² Prefabrik Ev: 281.900,00 TL
  2. Ekonomik 62m² Prefabrik Ev: 340.900,00 TL
  3. Ekonomik 40m² Prefabrik Ev: 241.900,00 TL
  4. Ekonomik 53m² Prefabrik Ev: 314.900,00 TL
  5. 42 m² Prefabrik Deprem Evi: 259.900,00 TL

Bu fiyatlar, nakliye, alt yapı bağlantıları ve diğer ilave masrafları içermemektedir. Dolayısıyla prefabrik ev satın almayı düşünen kişiler, daha fazla bilgi almak ve kesin maliyetleri öğrenmek için detaylı bir fiyat teklifi almalıdır.

Prefabrik evler, çeşitli ebatlarda ve özelliklerde üretilebilir. Evlerin büyüklüğü, iç dizaynı, malzeme kalitesi ve ekstraları gibi faktörler fiyatları etkiler. Ayrıca, evin kurulacağı yerin uzaklığı, altyapı hazırlığı ve montaj işçiliği gibi unsurlar da maliyeti artırabilir.

Sosyal Yardım ve Ev Onarımları: Detaylı Bilgi

18 yaşını geçmiş olan aile bireyleri için sunulan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal yardımlar, muhtaçlık sınırının altında gelire sahip ve sağlıklı barınma koşullarına sahip olmayan kişilere yöneliktir. Ayrıca, bu kişilerin en az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumluluğundaki yerleşim yerinde yaşamaları ve nafaka yükümlülüğüne sahip akrabalarının olmaması gerekmektedir. Bu yardımlardan kimlerin faydalanabileceğine dair kriterler şunlardır:

  • Kimlik Belgeleri: Yardımdan faydalanabilmek için gerekli kimlik belgeleri bulunmalıdır.

  • Kriterlere Uygunluk: Yardım için belirlenmiş kriterlere uygun olunmalıdır.

Yardım miktarları ve kullanım alanları ise şu şekildedir:

  • Basit Ev Onarımları: 35.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bu miktar, doğrudan aktarım yapılarak kullanılmalı ve kaynak 6 ay içinde harcanmalıdır.

  • Orta Düzey Ev Onarımları: 70.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Bu destek de doğrudan aktarım şeklinde verilmekte ve kaynak, 6 ay içinde harcanmalıdır.

  • Kapsamlı Ev Onarımları: 100.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Kaynak tahsis edildikten sonra harcamaların belgelenmesi gerekmektedir ve kaynak, 1 yıl içinde aktarılmalıdır.

  • Prefabrik Ev Yapımları: Bu kategoride 300.000 TL'ye kadar destek sunulmaktadır.

  • Betonarme Ev Yapımları/Ev Alımları: Bu kategoride ise 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

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