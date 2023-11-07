300.000 TL devlet destekli prefabrik ev! 241.900 TL’den başlayan fiyatlarla

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük bir depremle sarsıldı. Bu felaket sonrasında, vatandaşlar betonarme yapıların güvenliğini sorgulamaya başladı ve prefabrik evlere olan ilgi hızla arttı. Prefabrik evler, dayanıklı ve hızlı bir şekilde inşa edilebilen yapılardır ve bu nedenle deprem gibi doğal afetlere karşı daha güvenli bir konut alternatifi olarak görülüyor.

Devlet Desteği ile Prefabrik Ev Sahibi Olma İmkanı

Devlet, vatandaşların prefabrik evlere geçişini teşvik etmek için 200 bin TL'ye kadar destek sağlamaktadır. Bu destek, özellikle geliri düşük olanlara yönelik olarak planlanmıştır. İhtiyaç sahiplerinin daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarını amaçlayan bu destek, belirli şartları sağlayan kişilere sunulmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Prefabrik ev desteği başvuruları Aile Bakanlığı tarafından alınmaktadır ve başvuruların kabul edilmesi için bazı önemli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu şartlar: