TROY ödeme sistemi nedir, nasıl çalışır? TROY kart ücretsiz mi, nereden alınır? Hangi bankalar veriyor? İnternet alışverişi, ATM ve POS’larda kullanılıyor mu?

Nerede Kullanılır?
TROY logolu kartlarınız ile Türkiye'deki tüm ATM ve POS'lardan işlem yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde de
güvenle kartınızı kullanabilirsiniz. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm
dünyada işlem yapabilirsiniz.
Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar
Akbank
Alternatif Bank
QNB Finansbank
Halkbank
TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)
VakıfBank
Garanti BBVA
Yapı Kredi Bankası
Şekerbank
Anadolubank
Kuveyttürk
Türkiye Finans
İş Bankası
Ziraat Bankası
TROY'UN KULLANIM HACMİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı. Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.
TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi. Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.
Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar
Akbank
Aktif Bank
AlBaraka
Anadolubank
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Emlak Bank
TEB
YapıKredi
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
VakıfBank
Vakıf Katılım
Halkbank
ING
KuveytTürk
Türkiye Finans