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TROY ödeme sistemi nedir, nasıl çalışır? TROY kart ücretsiz mi, nereden alınır? Hangi bankalar veriyor? İnternet alışverişi, ATM ve POS'larda kullanılıyor mu?

Türkiye'nin kendi özgün ödeme yöntemi olarak geliştirilen Troy Kart, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından oluşturulmuş ve yerli bir kartlı ödeme sistemi temsil etmektedir. Türk finans sektörünün önemli bir adımı olan Troy Kart, yerli bir kimlik taşımasıyla öne çıkmaktadır. Türk bankalarının iş birliğiyle geliştirilen bu kart, ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Peki, TROY ödeme sistemi nedir, nasıl çalışır? TROY kart nasıl ve nereden alınır? Hangi bankalar veriyor? İnternet alışverişi, ATM ve POS'larda kullanılıyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:19 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:33
TROY ödeme sistemi nedir, nasıl çalışır? TROY kart ücretsiz mi, nereden alınır? Hangi bankalar veriyor? İnternet alışverişi, ATM ve POS’larda kullanılıyor mu?

Troy Kart, Türkiye'deki 20'den fazla bankanın iş birliğiyle sunulan bir ödeme yöntemidir. Kullanıcılar, bu bankalar aracılığıyla kolayca bir Troy Kart sahibi olabilirler. Bu yerli kart, Türkiye'nin finansal altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bir girişim olarak ortaya çıkmıştır. Peki, Troy Kart'ın açılımı nedir, ne anlama gelir? Troy Kart ödeme yöntemi nedir, hangi bankalara aittir? İşte bu önemli detaylar...

TROY KART NEDİR?

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi logosunu taşıyan bölümde artık bir Türk markası var!

Kartınızın sağ alt köşesinde yer alan marka sayesinde, ödeme yapma ya da ATM'den para çekme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

NASIL ALINIR?

18 banka ve 3 elektronik para kuruluşuna başvurarak alabilirsiniz.

Nerede Kullanılır?

TROY logolu kartlarınız ile Türkiye'deki tüm ATM ve POS'lardan işlem yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde de
güvenle kartınızı kullanabilirsiniz. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm
dünyada işlem yapabilirsiniz.

Troy Kredi Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank

Alternatif Bank

QNB Finansbank

Halkbank

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)

VakıfBank

Garanti BBVA

Yapı Kredi Bankası

Şekerbank

Anadolubank

Kuveyttürk

Türkiye Finans

İş Bankası

Ziraat Bankası

TROY'UN KULLANIM HACMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı. Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi. Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.

Troy Banka Kartı Veren Finansal Kuruluşlar

Akbank

Aktif Bank

AlBaraka

Anadolubank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Emlak Bank

TEB

YapıKredi

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

VakıfBank

Vakıf Katılım

Halkbank

ING

KuveytTürk

Türkiye Finans

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