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Sizde de varsa yaşadınız! Altından 20 kat daha değerli! Gramını bile bulan paraya para demiyor

Dünya üzerindeki değerli metaller arasında altın, elmas, pırlanta gibi maddeler oldukça ünlü ve nadir bulunmaları nedeniyle yüksek değere sahip. Ancak daha önce adı duyulmamış bir maden daha var. Bu madenin ismi rodyum. Rodyum son yıllarda endüstriyel uygulamalarda ve özellikle otomotiv sektöründe önemli bir rol oynadı. Bu nedenle de oldukça değerli hale geldi. Rodyum altından tam 20 kat daha değerli olmasıyla göz kamaştırıyor ve endüstriyel uygulamalardaki önemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 16:45 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:45
Sizde de varsa yaşadınız! Altından 20 kat daha değerli! Gramını bile bulan paraya para demiyor

Yeryüzünün değerli madenleri arasında altın, elmas, pırlanta ve plütonyum gibi tanıdık isimler öne çıksa da bir madde bu ünlü metalleri gölgede bırakıyor. Rodyum'un ismi daha önce pek duyulmamış olabilir. Ancak rodyum dünyanın en değerli maddelerinden birisi olarak sıradışı bir konuma sahip. Altın kadar ünlü olmasa da rodyum, dünyanın en değerli metalleri arasında yer alır. Rodyum altından 20 kat daha değerli bir madde olarak kabul ediliyor. Özellikle son yıllarda ons başına fiyatı oldukça yüksek.

OLDUKÇA DAYANAKLI

Rodyum, kimyasal özellikleri bakımından oldukça özel bir madde olarak kabul edilir. Özellikle oksijenle kolayca reaksiyona girmez ve bu onu asil bir metal yapar. Ayrıca korozyona ve oksidasyona karşı son derece dayanıklıdır.

Rodyum ayrıca suya ve hava sıcaklıklarına dayanabilme yeteneğine sahiptir. 600 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilir ve çoğu asitte çözünmez. Bu, rodyumu birçok endüstriyel uygulama için ideal bir seçenek haline getirir. Arabalar, uçaklar, elektrik kontakları, yüksek sıcaklık termokupl ve direnç telleri gibi birçok alanda rodyum kullanılır.

RODYUM NERELERDE BULUNUR?

Rodyum, dünya genelinde oldukça nadir bulunan bir madde olarak kabul edilir. Dünya'nın kabuğunda yaklaşık olarak milyonda 0,000037 oranında bulunurken, altın milyonda yaklaşık olarak 0,0013 oranında bulunur.

Rodyumun çoğu Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilir. Genellikle bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında bir yan ürün olarak ortaya çıkar. Yılda yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretilirken, tahmini rezervlerin 3.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

RODYUMUN KEŞFİ

Rodyumun keşfi, 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından gerçekleştirildi. Wollaston, rodyumu Güney Amerika'daki bir platin cevherinden izole etti. Bu keşif, Wollaston'un daha önce platin grubu metallerden biri olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Rodyum genellikle platin birikintileriyle birlikte bulunur. Rodyumu elde etmek için öncelikle platin ve paladyumu çıkarmak amacıyla bu birikintiler rafine edilir. Bu işlem sırasında rodyum geriye koyu kırmızı bir toz olarak kalır ve hidrojen gazıyla işlenir. Rodyum, gümüş-beyaz renkte parlaklığı ile dikkat çeker.

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