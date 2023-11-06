Sizde de varsa yaşadınız! Altından 20 kat daha değerli! Gramını bile bulan paraya para demiyor

RODYUM NERELERDE BULUNUR?
Rodyum, dünya genelinde oldukça nadir bulunan bir madde olarak kabul edilir. Dünya'nın kabuğunda yaklaşık olarak milyonda 0,000037 oranında bulunurken, altın milyonda yaklaşık olarak 0,0013 oranında bulunur.
Rodyumun çoğu Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilir. Genellikle bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında bir yan ürün olarak ortaya çıkar. Yılda yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretilirken, tahmini rezervlerin 3.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.
RODYUMUN KEŞFİ
Rodyumun keşfi, 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından gerçekleştirildi. Wollaston, rodyumu Güney Amerika'daki bir platin cevherinden izole etti. Bu keşif, Wollaston'un daha önce platin grubu metallerden biri olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Rodyum genellikle platin birikintileriyle birlikte bulunur. Rodyumu elde etmek için öncelikle platin ve paladyumu çıkarmak amacıyla bu birikintiler rafine edilir. Bu işlem sırasında rodyum geriye koyu kırmızı bir toz olarak kalır ve hidrojen gazıyla işlenir. Rodyum, gümüş-beyaz renkte parlaklığı ile dikkat çeker.