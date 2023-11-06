Sizde de varsa yaşadınız! Altından 20 kat daha değerli! Gramını bile bulan paraya para demiyor

Yeryüzünün değerli madenleri arasında altın, elmas, pırlanta ve plütonyum gibi tanıdık isimler öne çıksa da bir madde bu ünlü metalleri gölgede bırakıyor. Rodyum'un ismi daha önce pek duyulmamış olabilir. Ancak rodyum dünyanın en değerli maddelerinden birisi olarak sıradışı bir konuma sahip. Altın kadar ünlü olmasa da rodyum, dünyanın en değerli metalleri arasında yer alır. Rodyum altından 20 kat daha değerli bir madde olarak kabul ediliyor. Özellikle son yıllarda ons başına fiyatı oldukça yüksek.

OLDUKÇA DAYANAKLI Rodyum, kimyasal özellikleri bakımından oldukça özel bir madde olarak kabul edilir. Özellikle oksijenle kolayca reaksiyona girmez ve bu onu asil bir metal yapar. Ayrıca korozyona ve oksidasyona karşı son derece dayanıklıdır.