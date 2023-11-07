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SGK girişi 2000 2010 olanlara müjde gözünüz aydın: Erken emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu iş hayatına giren vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosunu resmi internet sitesi üzerinden sunuyor. Bu gelişme emeklilik planlaması yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Yeni hesaplama tablosu emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak vatandaşların ne zaman emekli olabileceklerini net bir şekilde gösteriyor. Bu sayede emeklilik planlaması yaparken karşılaşılan belirsizlikler ortadan kalkıyor.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme 07 Kasım 2023, 17:12
SGK girişi 2000 2010 olanlara müjde gözünüz aydın: Erken emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi

Emeklilik hayatımızın önemli bir dönemi ve finansal istikrarımızı sağlamak için kritik bir unsur. Emeklilik yaşını ve prim gün sayısını belirlemek, gelecekteki maddi güvencemizi planlamak açısından kritik rol oynuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan yeni emeklilik hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik planlarını daha net ve kesin bir şekilde oluşturmalarına rehberlik ediyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor, ancak bazı önemli şartlar bulunuyor. İlk olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak da şart.

Bu imkandan yararlanabilmek için 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak gerekiyor. Kadınlar için 50 yaşını, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak da zorunlu. Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılıyor ve bu tarih emeklilik yaşı belirlemek için kullanılıyor.

EYT DÜZENLEMESİYLE YAŞ ŞARTI

Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Ancak, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmadığını unutmamak önemlidir.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor. Bu dönemde sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK İMKANI

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. 12.5 yıl süresini tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ

Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur üyeleri, reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekleyebilirler. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor.

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