Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Yeni nesil füze Kuzgun 2024’te envanterde

Öte yandan Sefine Tersanesi ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi, bu yıl içerisinde MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edilmişti.

TEST ATIŞI BAŞARIYLA YAPILMIŞTI

Öte yandan Sefine Tersanesi ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi, bu yıl içerisinde MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edilmişti.