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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Yeni nesil füze Kuzgun 2024'te envanterde

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "(Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı. Yeni nesil füze Kuzgun hakkında da açıklama yapan Kacır, "Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 11:32 Güncelleme 07 Kasım 2023, 13:17
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Yeni nesil füze Kuzgun 2024’te envanterde

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "(Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.

Kacır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik.

Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinciyiz.

Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz.

Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık. 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız.

5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024'te ülkemize kuracağız.

(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 3 bini kadın, 4 bin 600'ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık.

'TÜRKSAT 6A'NIN TESTLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLADIK'
Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın testlerini büyük ölçüde tamamladık.

'2024'TE ENVANTERE EKLENECEK'
Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek"

Öte yandan Sefine Tersanesi ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi, bu yıl içerisinde MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edilmişti.

TEST ATIŞI BAŞARIYLA YAPILMIŞTI
Öte yandan Sefine Tersanesi ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi, bu yıl içerisinde MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edilmişti.

İSMAİL DEMİR 'İLK' DİYEREK DUYURMUŞTU
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de sosyal medya hesabından MARLIN SİDA'dan Kuzgun füzesinin test edilmesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Demir, 'İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLIN'den katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız' ifadelerini kullanmıştı.

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