Liste güncellendi: SSK ve Bağ-Kur’lular o saat ve tarihte ödeme alacak! 15 ila 17,18,19,20,21,22,23 Kasım’da...

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.

SGK, maaş takviminin değiştiğine yönelik iddiaları yalanladı. SGK'dan yapılan açıklamada, "7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.