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Kasım ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ocak 2024'te aile destek ödemelerine zam gelecek mi?

Kasım ayı itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile Destek Ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin maddi desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu program kapsamında, ailelerin belirli gelir kriterlerine göre hesaplarına düzenli olarak ödenek yatırılıyor. Bu ödemeler, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Peki, Kasım ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 05:57 Güncelleme 07 Kasım 2023, 06:01
Kasım ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ocak 2024’te aile destek ödemelerine zam gelecek mi?

Aile Destek Ödemeleri, ailelerin gelir türlerine göre farklı tutarlarda gerçekleştiriliyor. Ödemeler, 4 farklı gelir türüne göre değişiklik gösterebilmektedir ve 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda hesaplara aktarılıyor. Peki, Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihlerde hesaplara yatırılacak? İşte Aile Destek Programı ödeme takvimi:

2023 KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Kasım ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Ekim ayı ödemeleri 10 ekim'de hesaplara yatırılmaya başlamıştı.

Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplare geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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