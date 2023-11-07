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1.1 milyon kişiye erken emeklilik hakkı veriliyor! 2000-2009 sonrası prim ve yaş indirimi belli oldu

Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'ye düşmesi, emeklilik hakkı elde etmek isteyen milyonlarca vatandaş için büyük bir öneme sahip. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca Bağ-Kur'lu küçük esnafın bu sayede 9000 prim günü yerine 7200 gün ile emekliliği sağlanacak. Peki, yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:41 Güncelleme 07 Kasım 2023, 14:41
1.1 milyon kişiye erken emeklilik hakkı veriliyor! 2000-2009 sonrası prim ve yaş indirimi belli oldu

Türkiye'de emeklilik hakkı ve prim gün sayısı, vatandaşların gündeminde önemli bir konu olarak yer almaktadır. Özellikle EYT yasası ve Bağkur'luların emeklilik için gereken 9000 prim günü şartı, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bu konuyla ilgili olarak daha önce açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda önemli adımların atıldığını dile getirdi. İşte erken emekli olacaklar haberimizde...

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ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Yasal düzenlemeyle birlikte 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde çalışanların erken emeklilik mümkün olacak.

BAĞ KUR PRİM SAYISI KAÇ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıkladı. Düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

ESNAFIN EMEKLİLİĞİ SGK İLE EŞİTLENECEK

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

EMEKLİLİK için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor.

2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor. Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

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