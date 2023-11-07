Eksik prim gün dezavantajı olana müjde! 4500-5400-7200 günle 6 yıl erken emeklilik onaylandı

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİN
Kadın çalışanlar için doğum sonrası iş hayatından uzak kalmak emekliliklerini geciktirirken, prim gün sayılarını da azaltabiliyor. Ancak Türkiye'de yasalar bu mağduriyeti gidermek için çeşitli borçlanma hakkı fırsatları sunuyor.
Kadınların doğum sonrası çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalmaları, emeklilik planlarını ertelemelerine neden olabiliyor. Ancak Türkiye'de kadınlar için "doğum borçlanması" hakkı bulunuyor. Bu sayede anneler, 3 çocuğa kadar olan süreleri için prim kazanabiliyorlar. Özellikle 1 çocuk için 2 yıl prim kazanılması, toplamda 6 yıl avantaj sağlayabiliyor.
Ayrıca askerlik görevini yerine getirenler için de askerlik borçlanması fırsatı bulunuyor. Bu durumda askerlik sigorta başlangıç tarihi öne çekilerek prim gün sayısı artırılıyor. Örneğin, emekli olmaya 5 ay kalan bir erkek sigortalı, bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olunan tarihten sonraki askerlik borçlanmaları emekliliği öne çekmeye yardımcı olabilir.
Her iki borçlanma türü de emeklilik planlarını hızlandırarak çalışanların emeklilik yaşamını daha erken yaşlarda başlatmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, doğum ve askerlik borçlanması haklarını kullanarak iş hayatından uzak kalmanın getirdiği kayıpları telafi etmek mümkün hale geliyor.