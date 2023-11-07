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Eksik prim gün dezavantajı olana müjde! 4500-5400-7200 günle 6 yıl erken emeklilik onaylandı

Emeklilik hayallerini daha erken yaşamak isteyen binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2000 sonrası sigortalı olup emeklilik şartlarını bekleyen vatandaşlar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. Bu düzenlemeyle belirtilen yıllar arasında sigorta girişi olan vatandaşlar normal emeklilik yaşlarını 6 yıl öne çekebiliyor. Erken emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşların düzenleme kapsamında belirtilen prim gün sayısını doldurmuş olmaları ve gerekli başvurularını yapmaları gerekiyor.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 09:26 Güncelleme 07 Kasım 2023, 09:26
Eksik prim gün dezavantajı olana müjde! 4500-5400-7200 günle 6 yıl erken emeklilik onaylandı

Erken emeklilik formülü özellikle uzun yıllar çalışmış ancak emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. SGK tarafından hayata geçirilen düzenlemelerle birlikte hem erkek hem de kadın sigortalılar için geçerli oluyor ve bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor.

YIL ŞARTIYLA PRİM GÜN SAYISI

31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİN

Kadın çalışanlar için doğum sonrası iş hayatından uzak kalmak emekliliklerini geciktirirken, prim gün sayılarını da azaltabiliyor. Ancak Türkiye'de yasalar bu mağduriyeti gidermek için çeşitli borçlanma hakkı fırsatları sunuyor.

Kadınların doğum sonrası çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalmaları, emeklilik planlarını ertelemelerine neden olabiliyor. Ancak Türkiye'de kadınlar için "doğum borçlanması" hakkı bulunuyor. Bu sayede anneler, 3 çocuğa kadar olan süreleri için prim kazanabiliyorlar. Özellikle 1 çocuk için 2 yıl prim kazanılması, toplamda 6 yıl avantaj sağlayabiliyor.

Ayrıca askerlik görevini yerine getirenler için de askerlik borçlanması fırsatı bulunuyor. Bu durumda askerlik sigorta başlangıç tarihi öne çekilerek prim gün sayısı artırılıyor. Örneğin, emekli olmaya 5 ay kalan bir erkek sigortalı, bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olunan tarihten sonraki askerlik borçlanmaları emekliliği öne çekmeye yardımcı olabilir.

Her iki borçlanma türü de emeklilik planlarını hızlandırarak çalışanların emeklilik yaşamını daha erken yaşlarda başlatmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, doğum ve askerlik borçlanması haklarını kullanarak iş hayatından uzak kalmanın getirdiği kayıpları telafi etmek mümkün hale geliyor.

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