Kadınların doğum sonrası çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalmaları, emeklilik planlarını ertelemelerine neden olabiliyor. Ancak Türkiye'de kadınlar için "doğum borçlanması" hakkı bulunuyor. Bu sayede anneler, 3 çocuğa kadar olan süreleri için prim kazanabiliyorlar. Özellikle 1 çocuk için 2 yıl prim kazanılması, toplamda 6 yıl avantaj sağlayabiliyor.

Kadın çalışanlar için doğum sonrası iş hayatından uzak kalmak emekli liklerini geciktirirken, prim gün sayılarını da azaltabiliyor. Ancak Türkiye'de yasalar bu mağduriyeti gidermek için çeşitli borçlanma hakkı fırsatları sunuyor.

Ayrıca askerlik görevini yerine getirenler için de askerlik borçlanması fırsatı bulunuyor. Bu durumda askerlik sigorta başlangıç tarihi öne çekilerek prim gün sayısı artırılıyor. Örneğin, emekli olmaya 5 ay kalan bir erkek sigortalı, bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olunan tarihten sonraki askerlik borçlanmaları emekliliği öne çekmeye yardımcı olabilir.

Her iki borçlanma türü de emeklilik planlarını hızlandırarak çalışanların emeklilik yaşamını daha erken yaşlarda başlatmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, doğum ve askerlik borçlanması haklarını kullanarak iş hayatından uzak kalmanın getirdiği kayıpları telafi etmek mümkün hale geliyor.