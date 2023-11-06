Financial Times: Gazze katliamının İsrail ekonomisine etkisi! İsrailli işletmelerin 3’te 1’i kapandı! Netanyahu’ya başkaldırı: Aklını başına topla

Söz konusu tutar, mühimmat ve yedek askerlerin seferber edilmesi, doğrudan çatışmaların maliyeti, maddi zararın tazmini, işletmelere ve ailelere yardım ödemeleri ve işsizler için tazminatı içeriyor. Bu tutar, toplam ekonomik çıktının (GSYH) yüzde 3,5'ine tekabül ediyor. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların maliyetinin iki ülke arasında daha önce yaşanan çatışmaların maliyetinden yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Hatta ekonomideki vahameti gösteren bir örnek daha veren Financial Times, İsrail li Atlas Otel'in sadık müşterilerinden bağış istediğini yazdı.

İSRAİL HÜKÜMETİNİN SALDIRILARI İSRAİLLİ İŞLETMELERE KEPENK İNDİRTİYOR Durum Financial Times 'ın bugünkü manşetine de yansıdı. Financial Times, tüketiciler ve işçilerin askere ya da koruma altına alınmasıyla birlikte taleplerin düştüğünü şirketlerin kapandığını satırlarına taşıdı.

Bazı iş dünyası liderleri yardım paketini memnuniyetle karşıladı, ancak birçoğu bunun yeterince ileri gitmediğini söyledi. Eleştirmenler, uygunluk kriterlerinin çok katı olduğunu söylerken, diğerleri önlemlerin büyük şirketlere hiçbir fayda sağlamadığını söyledi.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Benim rehberliğim açık: muslukları açıyoruz, ihtiyacı olan herkese para pompalıyoruz" dedi.

KATİL BİBİ SÖZ VERDİ AMA… Katil Binyamin Netanyahu , tehlike altındaki şirketlere ve bölgelere en son Kovid-19 salgını sırasında görülen ölçekte büyük miktarda nakit transferi sözü vererek "silah altında bir ekonomi" yaratma sözü verdi.

HÜKÜMET HALKINI TERK EDİYOR

İsrail Üreticiler Birliği başkanı Ron Tomer, "Hükümet halkını terk ediyor" dedi. Birçoğunun kayıp kazançları için tam olarak tazminat alamadığını ekledi: "Bir sonraki maaş paketlerinde kötü bir şokla karşılaşacaklar."

İsteğe bağlı harcamalar da kötü bir darbe aldı. Bank Hapoalim baş ekonomisti Victor Bahar, "İnsanlar sadece füzeler konusunda endişeli değil, aynı zamanda berbat bir ruh halindeler, arkadaşları ve akrabaları için yas tutuyorlar. Bu da tüketici talebini baskılıyor" dedi.

ŞİRKETLERİN 3'TE BİRİ KAPANDI

Financial Times, Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan anketi paylaşarak söz konusu ankete göre işletmelerin üçte birinin kapandığını veya başlangıcından bu yana yüzde 20 veya daha az kapasiteyle çalıştığını, yarıdan fazlasının ise yüzde 50 veya daha fazla gelir kaybı bildirdiğini ortaya çıkardı.