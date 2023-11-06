7.500, 8.000, 9.000 TL üstü aylığı olan herkes yararlanacak! Emekliye ödemeler yenilendi! ’Üç yıl maaş sözü veriyorum’ lafı yeterli

Yılbaşına yaklaşırken, emekliler için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Emekli promosyon ları, bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle artıyor. Yıllık gelirlerini destekleyen bu özel ödemeler, emeklilerin maddi rahatlamalarına katkı sağlıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte detaylar...

Yılın haziran ayına kadar 7500 TL civarında olan promosyon tutarları, bankaların artan rekabetiyle birlikte yükseliyor. Bir banka, 12.500 TL değerinde bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, ve diğer bankaların da bu rakamı yakalamak için yarışmaları bekleniyor.

Peki, emekli promosyonları daha da artar mı? Uzmanlar, bu rakamın yıl sonu beklenen emekli maaşı artışını göz önünde bulundurularak verildiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla, 12.500 TL'lik promosyonun üzerine büyük bir artış beklenebilir.