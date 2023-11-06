PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

7.500, 8.000, 9.000 TL üstü aylığı olan herkes yararlanacak! Emekliye ödemeler yenilendi! 'Üç yıl maaş sözü veriyorum' lafı yeterli

Emekli vatandaşlar için müjde niteliğinde duyurular gelmeye devam ediyor. Bankalar, emekli promosyonları için rekabeti artırıyor! Yıl sonu yaklaşırken, emekli maaşlarını alanlar için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. İşte en fazla promosyon veren bankalar, promosyon tutarları ve nasıl alınabileceğine dair güncel bilgiler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:32 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:33
7.500, 8.000, 9.000 TL üstü aylığı olan herkes yararlanacak! Emekliye ödemeler yenilendi! ’Üç yıl maaş sözü veriyorum’ lafı yeterli

Yılbaşına yaklaşırken, emekliler için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle artıyor. Yıllık gelirlerini destekleyen bu özel ödemeler, emeklilerin maddi rahatlamalarına katkı sağlıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte detaylar...

Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil...
Emekliye %4 ek ödeme takvimi oluştu! En düşük emekli maaş zammı 5 haneli olacak! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı 12.97 refah payı dahil...

Yılın haziran ayına kadar 7500 TL civarında olan promosyon tutarları, bankaların artan rekabetiyle birlikte yükseliyor. Bir banka, 12.500 TL değerinde bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, ve diğer bankaların da bu rakamı yakalamak için yarışmaları bekleniyor.

Peki, emekli promosyonları daha da artar mı? Uzmanlar, bu rakamın yıl sonu beklenen emekli maaşı artışını göz önünde bulundurularak verildiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla, 12.500 TL'lik promosyonun üzerine büyük bir artış beklenebilir.

Uzmanlar, emeklilerin yılbaşını beklemeksizin şimdiden harekete geçmelerini ve promosyonlarını almayı düşünmelerini tavsiye ediyorlar. Zamanın değeri göz önüne alındığında, bu özel ödemelerin bir an önce alınmasının emekliler için daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.

Emeklilerin promosyon anlaşmalarını yaparken dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Genellikle promosyon anlaşmaları 3 yıllık süreler için yapılır. Bu süre boyunca maaşınızı ilgili bankadan almayı kabul ettiğinizde promosyonu alırsınız. Ancak anlaşmadan vazgeçerseniz, aldığınız promosyonun bir kısmını veya tamamını geri ödemeniz gerekebilir. Bu nedenle, anlaşma süresine ve ceza miktarlarına dikkat etmek önemlidir.

Emekli promosyonları, emeklilerin maddi durumlarını iyileştiren önemli bir fırsat olabilir. Bu nedenle, bankaların sunduğu fırsatları dikkatle değerlendirmek ve en avantajlı teklifi seçmek, emekliler için büyük bir önem taşıyor.

Unutmayın, emekli promosyonları bankalar arasındaki rekabetle zaman içinde değişebilir, bu yüzden yakından takip etmek her zaman faydalı olabilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler
SON DAKİKA