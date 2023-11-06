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150 bin TL faizsiz krediye ek verilecek! Evlenecek çiftlere 115 bin TL ödeme yapılacak! En az 36 ay...

Devlet, evlenmeye hazırlanan çiftlere yönelik finansal desteklerini genişletiyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için cazip fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda, 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunulurken, aynı zamanda bankada birikim yapanlara da devlet katkısı devam ediyor. Devlet katkısı üst sınırı, 36 bin 548 liradan 57 bin 915 liraya yükseltilerek çiftlere ek finansal destek sağlanacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp devletten 115 bin 830 lira alabilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:30 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:31
150 bin TL faizsiz krediye ek verilecek! Evlenecek çiftlere 115 bin TL ödeme yapılacak! En az 36 ay...

Evlenenlere 150 bin lira faizsiz kredi desteğinin yolunu açacak düzenleme Meclis'e sevk edilirken, bankada birikim yapanlara devlet katkısı ödemesi devam ediyor. Açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet nakdi destekte bulunuyor.



Çeyiz hesabında ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yeni tutarların sinyali geldi. 36 bin 548 lira olan devlet katkısı üst sınırı, yüzde 58.46 yeniden değerleme oranıyla 57 bin 915 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp devletten 115 bin 830 lira alabilecek. İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçmesi beklenen yeni tutarlar:

- Aylık ödemede alt sınır 630,51 liradan 999,11, üst sınır 6 bin 305 lira 22 kuruştan 9 bin 991 lira 25 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise bin 891 lira 56 kuruş olan alt sınır 2 bin 997 lira 37 kuruşa, 18 bin 915 lira 74 kuruş olan üst sınır 29 bin 973 lira 88 kuruşa yükselecek.

- Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 94 bin 578 lira yatırabiliyordu. 2024'te hesap açanlar bir defada en çok 149 bin 869 lira yatırabilecek.

EN AZ 3 YIL BİRİKİM ŞART

- Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar birikimin yüzde 20'si kadar, en çok 26 bin 396 lira; 48 ile 59 ay arası olanlar birikimin yüzde 22'si kadar, maksimum 30 bin 457 lira; 60 ay ve üzeri olanlar ise birikimin yüzde 25'i kadar, en çok 36 bin 548 lira devlet katkısı alabiliyor.

Yüzde 58.46 yeniden değerleme oranı yansıtılırsa devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 41 bin 827, 48-59 ay arası olanlarda 48 bin 262, 60 ay ve üzeri olanlarda 57 bin 915 liraya yükselecek. 5 yılda 231 bin 660 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 57 bin 915 lira devlet katkısı alabilecek.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Çeyiz hesabı desteğinden yararlanmak isteyenlerin şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

* Hesap 24 yaşını doldurmadan önce açılmalı.

* 18 yaşından küçükler adına da veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.

* Hesaptan bir dönem içerisinde en fazla 2 defa çekim hakkı var. Ancak çekim hakkının kullanılması halinde hesapta kalan bakiye, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmamalı.

* Düzenli ödemelerini minimum 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman devlet katkısını hak eder.

* Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak belge ile çeyiz hesabının bulunduğu banka şubesine başvurulması gerekir.

* Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınır.

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