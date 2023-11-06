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Bugün yeni sistem devreye girdi! Borsada parası olanlar için açıklama geldi! Halka arz, temettü, pay...

Borsa İstanbul, finansal piyasalarda işlem gören enstrümanların işleyişi ve düzenlenmesi konularında önemli kararlar alarak, yatırımcıların daha etkili bir şekilde işlem yapmalarını desteklemeyi hedefliyor. İşte alınan yeni kararlar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:36 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:36
Bugün yeni sistem devreye girdi! Borsada parası olanlar için açıklama geldi! Halka arz, temettü, pay...

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişiklikler yapılmasına ve Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulamasına yönelik alınan kararların bugün itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. Peki, bu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasasıaraçlarında gerçekleşenişlemleresnasındauyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcılarınkotasyongirişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Buna göre:

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat seviyesi (TL)Fiyat adımı (TL)

0,01-19,990,01

20-49,990,02

50-99,990,05

100-249,990,10

250-499,990,25

500-999,990,50

1.000-2.499,991,00

2.500 ve üzeri 2,50

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)

0,01-49,990,01

50-99,990,02

100-249,990,05

250-499,990,10

500-999,990,25

1.000-2.499,990,50

2.500 ve üzeri 1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Seviyesi (TL)Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı

0,01-1,006

1,01-2,508

2,51-10,0010

10,01 ve üzeri%1

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.

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