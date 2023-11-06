Bugün yeni sistem devreye girdi! Borsada parası olanlar için açıklama geldi! Halka arz, temettü, pay...

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişiklikler yapılmasına ve Borsa yatırım fonları nda Açılış Seansı uygulamasına yönelik alınan kararların bugün itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. Peki, bu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasasıaraçlarında gerçekleşenişlemleresnasındauyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcılarınkotasyongirişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.