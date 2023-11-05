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Evde bakım maaşına zam + sigorta geliyor! 15-20 Kasım arası... 7 bin 157 TL en düşük aylık hesabı çıktı!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı alıcıları tarafından ödeme tarihi hakkında bilgiler merak ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli aylığı olarak yatırılan evde bakım maaşları için tarih araştırılıyor. Öte yandan 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, 2024 yılı evde bakım maaşlarının zam tutarı belirlendi. Peki, evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:25 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:26
Evde bakım maaşına zam + sigorta geliyor! 15-20 Kasım arası... 7 bin 157 TL en düşük aylık hesabı çıktı!

Kasım ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar, evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek için dikkatle takip ediyorlar. Her ayın belirli tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, ailelere ve bireylere büyük bir ekonomik destek sağlamaktadır. İşte ödeme tarihi ve yeni avantajlar...

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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı geçtiğimiz ay 15 Eylül itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.

Buna göre; Ekim ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 veya 16 Ekim tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.

BAKIMA GÜVENCE
Bu sistemle engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli finansman oluşacak. Uygulamaya alınacak güvence bakım sistemi, engelli ve yaşlı bireylerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesiyle tespit edilen sosyal ve sağlık hizmetlerinde kişisel destek sağlanacak. Güvence Sistemiyle insanların ihtiyaçlarına göre günlük faaliyetlerinde onlara yardımcı olarak kendi hayatlarını mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri sağlanacak.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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