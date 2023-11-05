Evde bakım maaşına zam + sigorta geliyor! 15-20 Kasım arası... 7 bin 157 TL en düşük aylık hesabı çıktı!

Kasım ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar, evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek için dikkatle takip ediyorlar. Her ayın belirli tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, ailelere ve bireylere büyük bir ekonomik destek sağlamaktadır. İşte ödeme tarihi ve yeni avantajlar...

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.



Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.